jueves 29  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Cate Blanchett, madrina de las iluminaciones navideñas de los Campos Elíseos de París

La actriz australiana Cate Blanchett será la madrina de las iluminaciones navideñas de los Campos Elíseos de París, que se inaugurarán el 22 de noviembre

La actriz estadounidense-australiana Cate Blanchett llega a los 28 Premios Critics Choice en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 2023.

La actriz estadounidense-australiana Cate Blanchett llega a los 28 Premios Critics Choice en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 2023.

AFP/Miguel Tran

PARÍS.- La actriz australiana Cate Blanchett será la madrina de las iluminaciones navideñas de los Campos Elíseos de París, que se inaugurarán el 22 de noviembre con un espectáculo de luz y sonido, una actuación musical y el regreso del mercado de Navidad a la avenida, diez años después de su última edición.

"Estoy muy feliz y honrada de ser la madrina de las iluminaciones navideñas de los Campos Elíseos este año. París es una ciudad muy especial para mí, donde el arte, el cine y la cultura ocupan un lugar único. Es un placer formar parte de este momento de magia y encuentro", declaró Blanchett, en el comunicado publicado este miércoles por los organizadores.

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Blanchett, ganadora de dos premios Óscar y conocida internacionalmente por sus papeles en películas como 'Elizabeth' y la trilogía de 'El señor de los anillos', aportará proyección internacional a una celebración que se ha convertido en una de las citas navideñas más reconocibles de la capital francesa.

La ceremonia contará también con la presencia del alcalde de París, Emmanuel Grégoire, quien participará por primera vez en el encendido desde su llegada al cargo, así como de Marc-Antoine Jamet, presidente del Comité de los Campos Elíseos.

La banda sonora de la ceremonia del encendido estará basada en Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, en una adaptación del compositor alemán Max Richter.

"Cada año, cuando se iluminan los Campos Elíseos, la magia de la Navidad se apodera de París", afirmó Grégoire, que destacó el valor de estas celebraciones para reunir a residentes y visitantes en un momento marcado por las dificultades económicas y sociales.

"Necesitamos más que nunca estos momentos de alegría que nos unen", añadió Grégoire en el comunicado.

Las iluminaciones permanecerán encendidas hasta el 3 de enero de 2027, todos los días entre las 17.00 y la 1.00 horas locales, mientras que el espectáculo luminoso ofrecerá destellos al comienzo de cada hora y secuencias adicionales cada 15 minutos.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre habrá programaciones especiales.

Dos millones de luces LED

El montaje requerirá dos meses y medio de trabajo y la participación de 30 instaladores, según los organizadores, que utilizarán dos millones de luces LED para iluminar 400 árboles, con 560.000 puntos luminosos controlables individualmente, 52 kilómetros de guirnaldas y cuatro kilómetros de cables.

El consumo eléctrico previsto para las seis semanas de celebraciones equivale, según los organizadores, al consumo anual de dos hogares de cuatro personas.

Las instalaciones se reutilizarán hasta 2029, dentro de una estrategia que busca combinar innovación tecnológica y sostenibilidad.

"Los Campos Elíseos son un camaleón", escribió Jamet en el comunicado de la edición de este año, en referencia a la capacidad de la avenida para transformarse con motivo de celebraciones nacionales, acontecimientos deportivos y manifestaciones.

La avenida, que conecta la plaza de la Concordia con el Arco del Triunfo, es uno de los principales ejes turísticos y comerciales de París y un escenario habitual de grandes acontecimientos, como el desfile militar del 14 de julio y la llegada del Tour de Francia, y acogió en septiembre pasado una misa multitudinaria oficiada por el papa León XIV.

Las iluminaciones de 2025 atrajeron alrededor de 14 millones de visitantes durante las seis semanas de las fiestas, según los datos difundidos por Jamet, que señaló que la noche de Nochevieja suele congregar entre quinientos mil y un millón de visitantes.

FUENTE: Con información de EFE

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