"Todavía planeamos filmar probablemente a fines del verano ahora, probablemente a fines de agosto o septiembre", dijo Dwayne "The Rock" Johnson, explicando que es un proyecto apasionante que ha estado intentando poner en marcha durante muchos años. "Ese es un proyecto muy querido que mantengo muy cerca de mi corazón, así que no puedo esperar para comenzar", señaló.

En una sesión de preguntas y respuestas muy similar celebrada el mes pasado, Dwayne "The Rock" Johnson recordó a los fanáticos que esta película era un proyecto al que había estado vinculado durante ya casi una década. Efectivamente, ya que como señaló la estrella, la película de Black Adam echó a andar en Warner Bros. durante 2008, justo cuando Iron Man de Marvel Studios se estrenaba en cines.

"Black Adam ha estado conmigo durante más de diez años y eso te da una idea de lo apasionado estoy con este proyecto", destacó Dwayne "The Rock" Johnson que agradeció a Warner, New Line Cinema y DC su gran "solidaridad a lo largo de los años". "En 2008, comenzamos a hablar de esto, por lo que se requiere paciencia de todos nosotros como socios y ahora soy un hombre y un actor muy diferente de lo que era hace 10 años", apuntó "The Rock".

El estreno en cines de la película en solitario de Black Adam, uno de los villanos más poderosos del Universo DC Comics y tradicional némesis de Shazam!, está previsto para el 22 de diciembre de 2021.