El brutal entrenamiento de Dwayne 'The Rock' Johnson para "Black Adam"

Basada en el cómic de C.C. Beck y Otto Binder, "Black Adam" está dirigida por Jaume Collet-Serra, mientras que Adam Sztykiel se encargará del guion. La película será un spin-off de la comedia de acción "Shazam!" estrenada en 2019.

"Black Adam" apareció por primera vez en Fawcett Comics en 1945 antes de su reintroducción en DC Cómics en 1973. Tal como relata el material original, el personaje obtiene sus poderes de los dioses de Egipto.

Johnson es uno de los actores más solicitados y tiene numerosos proyectos pendientes: "Jungle Cruise", "The King", "Big Trouble in Little China", "Doc Savage", "San Andreas 2" y la serie "Young Rock".

"Black Adam" es solo uno de los títulos que prepara el Universo DC. "Wonder Woman 1984" llegará a los cines el próximo cinco de junio. "The Batman" se estrenará el 25 de junio de 2021 y "Escuadrón Suicida 2", el seis de agosto de ese mismo año.