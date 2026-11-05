jueves 5  de  noviembre 2026
TELEVISIÓN

Creadores de "The Pitt" y de "ER" a juicio por el parecido entre ambas series

La demanda, según publica Variety, fue interpuesta por Sherri Crichton, viuda del guionista de ER, Michael Crichton, meses antes de que The Pitt fuera estrenada

Shawn Hatosy, Katherine LaNasa, Isa Briones, Shabana Azeez, Gerran Howell, Noah Wyle, Taylor Dearden, Sepideh Moafi, Supriya Ganesh, Patrick Ball y Fiona Dourif, ganadores del premio a la Mejor Serie Dramática por The Pitt, en la 78.ª edición de los Premios Emmy, el 14 de septiembre de 2026.

Shawn Hatosy, Katherine LaNasa, Isa Briones, Shabana Azeez, Gerran Howell, Noah Wyle, Taylor Dearden, Sepideh Moafi, Supriya Ganesh, Patrick Ball y Fiona Dourif, ganadores del premio a la Mejor Serie Dramática por "The Pitt", en la 78.ª edición de los Premios Emmy, el 14 de septiembre de 2026.

AFP/ Frederic J. Brown

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un tribunal de apelación ha decidido que se siga tramitando la demanda de la viuda del escritor y guionista Michael Crichton, creador de la serie ER, contra los creadores de The Pitt, porque asegura que el argumento de esta última está inspirado en la serie original de su marido.

La demanda, según publica Variety, fue interpuesta por Sherri Crichton, viuda de Michael Crichton, en agosto de 2024, meses antes de que 'The Pitt' fuera estrenada.

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En su escrito aseguraba que los creadores de la serie -Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill- habían intentado hacer un 'reboot' de 'ER', es decir un reinicio de la serie partiendo de la misma idea pero con personajes e historias diferentes. Pero cambiaron el proyecto al no conseguir su autorización.

Inicialmente la demanda fue admitida a trámite por una corte de primera instancia, pero Warner Bros -productora de 'The Pitt'- recurrió la decisión en un tribunal de apelación, que ahora ha vuelto a fallar a favor de la viuda del creador.

'ER' está basada en un guion que Michael Crichton escribió en 1974 y que contaba sus experiencias como estudiante de medicina. En su contrato con Warner Bros incluía una cláusula que impedía al estudio realizar series derivadas o retomar la serie sin su aprobación.

Similitudes claras

Según el fallo de la corte de apelación, "existen similitudes claras y numerosas entre 'The Pitt' y 'ER'". Pone como ejemplo que la trama se desarrolla en el entorno de una sala de urgencias, el ritmo acelerado, la jerga médica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un médico joven e incompetente recién salido de la facultad de medicina.

Warner Bros por su parte sostiene que 'The Pitt' es una serie completamente distinta y presentó una moción para desestimar la demanda acogiéndose a una ley (denominada 'anti-SLAPP') de California, diseñada para disuadir demandas frívolas que obstaculizan la libertad de expresión.

El fallo permite que la demanda siga su curso. La cuestión de si 'The Pitt' constituye una serie derivada de 'ER' podría quedar, en última instancia, en manos de un jurado, a menos que las partes lleguen a un acuerdo antes de que se alcance esa etapa, según señala el medio.

"Me siento profundamente satisfecha con la decisión del tribunal de apelaciones y espero con interés la fase de obtención de pruebas, así como la presentación ante un jurado de nuestro caso, el cual afecta a escritores, creadores, a sus familias y a sus patrimonios", declaró Sherri Crichton en un comunicado recogido por Variety.

FUENTE: Con información de EFE

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