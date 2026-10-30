viernes 30  de  octubre 2026
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Halle Berry pierde la custodia de su hijo en la batalla legal con su exesposo Olivier Martinez

Aunque Halle Berry logró que se levantara la orden temporal de alejamiento que la señalaba por violencia doméstica, no consiguió recuperar la custodia compartida

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

AFP/Ángela Weiss
Por Valentina Gil

Un tribunal de Los Ángeles resolvió este jueves el litigio por la custodia del hijo de Halle Berry y su exesposo Olivier Martinez. El fallo otorgó al actor la custodia física primaria de Maceo, de 13 años, y revocó el derecho de la actriz a pasar las noches con el adolescente cuando lo visite.

La jueza Shelley Kaufman, del Tribunal Superior de Los Ángeles, dictó la sentencia tras un juicio de nueve días que incluyó más de cuatro horas de testimonio confidencial del propio Maceo el 19 de octubre.

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La magistrada evaluó además las declaraciones del terapeuta del menor y de un representante del centro escolar, junto con los testimonios de Berry y Martinez.

Ambos padres compartían la custodia de Maceo. La defensa de Berry había solicitado restablecer ese esquema, pero la jueza lo rechazó. El tribunal consideró que, por el momento, el bienestar del menor se garantiza mejor bajo la supervisión principal de su padre, según informes de TMZ.

Pese a admitir el fallo adverso en cuanto a la custodia física, los abogados de Berry enfatizaron que la galardonada actriz mantiene la custodia legal compartida y la potestad final de desempate en decisiones clave relativas al adolescente, como educación, salud o actividades extracurriculares.

Por su parte, el abogado de Olivier Martinez calificó el fallo como un triunfo significativo para su cliente. En declaraciones a la prensa, aseguró que la prioridad siempre fue la estabilidad emocional y académica de Maceo.

En paralelo al fallo sobre custodia, la jueza rechazó la solicitud de Martínez para que se mantuviera la orden de alejamiento por violencia doméstica que lo amparaba a él y al menor, la cual había sido concedida el 1 de octubre.

“Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal”, aseveró la abogada de Berry, Marina Beck. "De cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia".

Una larga batalla en tribunales

Desde su divorcio en 2015, Berry y Martínez han mantenido conflictos legales que se intensificaron en los últimos meses. Las acusaciones de violencia y el choque de posturas sobre la crianza consolidaron el caso como uno de los enfrentamientos judiciales más sonados de la industria del entretenimiento.

La misma relación ha estado marcada por altibajos desde el inicio. Su separación fue anunciada apenas dos años después de haberse casado en 2013 y el proceso de divorcio se extendió durante ocho años.

El proceso estuvo marcado por desacuerdos sobre bienes, manutención y la custodia de Maceo. Aunque en su momento intentaron mantener un trato cordial por el bienestar de su hijo, las tensiones nunca desaparecieron.

Martínez alegó en los tribunales que la actriz agredió físicamente a su hijo, señalando un episodio específico en el que presuntamente lo habría estrangulado durante una discusión ocurrida el pasado 26 de septiembre. A raíz de estas graves denuncias, el actor solicitó la custodia legal y física exclusiva del menor. Berry negó las acusaciones.

La defensa de la ganadora al Oscar sostuvo que “existe abundante prueba, incluyendo numerosas resoluciones judiciales, de que Olivier Martínez violó reiteradamente órdenes judiciales e interfirió con intervenciones terapéuticas y educativas necesarias en perjuicio de su hijo y el de Halle Berry” y que esa conducta ya había merecido sanciones legales.

Días antes del fallo, un mensaje difundido en la cuenta de Instagram de Halle Berry avivó la controversia. "Si los hijos faltan al respeto a su madre, la causa suele estar relacionada con su relación con el padre»", rezaba la publicación de la protagonista de Gatúbela, un extracto que la defensa de Martinez intentó emplear para solicitar la reapertura del periodo probatorio. No obstante, el tribunal desestimó la petición. Allegados a la actriz aseguraron que ella no redactó el texto y la publicación fue retirada al poco tiempo.

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