Publicación de Amaia Montero aviva los rumores sobre regreso a La Oreja de Van Gogh

"Y es que empiezo a pensar ………………………………….. olvidar", reza la publicación.

La frase hace referencia a la popular canción de la agrupación Rosas.

"Y es que empiezo a pensar/ Que el amor verdadero es tan solo el primero/ Y es que empiezo a sospechar/ Que los demás son solo para olvidar", dice la pieza que integra el álbum Lo que te conté mientras te hacías dormida (2003).

Aunque muchos han especulado al respecto, ni la banda ni Montero han confirmado el supuesto regreso.

Reencuentro

Los rumores sobre el regreso de Amaia a la banda iniciaron en julio de 2024, cuando la artista -tras dos años ausente por problemas de salud mental- se unió en tarima a la intérprete colombiana Karol G, durante su concierto en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en la antepenúltima fecha de su gira Mañana Será Bonito.

Fue justamente el tema Rosas el que interpretó junto a la colombiana.

En octubre, la banda española informó, por medio de un comunicado compartido en redes sociales, que su vocalista Leire Martínez, quien sustituyó a Amaia Montero desde su salida del grupo hace 17 años, abandonaba la agrupación. De acuerdo con el texto compartido, la cantante de 45 años y el resto de la banda no encontraron sincronía en los próximos proyectos.

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", reza el escrito.

Recientemente, Martínez habló sobre su salida de la agrupación en el podcast Estirando el chicle, donde confesó que aunque el proceso fue duro y aún siente molestia con sus compañeros, el cariño que les tiene y los momentos compartidos los atesora en su corazón.

"Ha sido duro, pero ha habido cosas maravillosas. La fase gorda, ahí de llorar, del drama, yo creo que ya la he pasado. He pasado por todas las fases que se podían pasar en un proceso de una convivencia y estoy tranquila porque creo que lo he intentado todo. A veces no hace falta estar de acuerdo con alguien para quererle y yo he podido no estar de acuerdo con mis compañeros en muchos momentos, pero les voy a querer toda la vida".

La Oreja de Van Gogh no ha vuelto a hacer ninguna publicación en sus redes desde el comunicado.