Rihanna comparte fotos inéditas de visita Barbados junto a sus hijos

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

MIAMI.- Los hijos de Rihanna están conociendo parte de su infancia. La cantante y magnate de la belleza llevó a sus tres hijos —su hija Rocki Irish y sus hijos RZA y Riot, fruto de su relación con A$AP Rocky— a la calle de Barbados donde creció.

Antes conocida como Westbury New Road, la calle fue rebautizada como Rihanna Drive en su honor y declarada "hito cultural".

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La cantante, cuyo nombre de nacimiento es Robyn Rihanna Fenty, también compartió este emotivo momento familiar en Instagram, donde expresó su asombro por lo "alucinante" que fue la experiencia.

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Fotos familiares

En las imágenes que Rihanna incluyó en la publicación del martes 11 de agosto, RZA, de 4 años, y Riot, de 3, posan con su madre junto a un letrero en el suelo que dice "Rihanna", mientras la madre de tres hijos sostiene a su hija Rocki Irish, quien cumplirá 1 año el próximo mes.

La fundadora de Fenty Beauty también compartió un video de ella y sus hijos posando junto al letrero, en el que intenta tomar la mano de Riot mientras equilibra a Rocki Irish sobre su rodilla y abraza a su hijo mayor, RZA.

Según Billboard, la avenida Rihanna Drive fue rebautizada oficialmente en una ceremonia celebrada a finales de 2017. La estrella estuvo presente en el evento.