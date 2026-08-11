martes 11  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Rihanna comparte fotos inéditas de visita Barbados junto a sus hijos

La cantante y magnate de la belleza llevó a sus tres hijos Rocki Irish, RZA y Riot, fruto de su relación con A$AP Rocky, a la calle de Barbados donde creció

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

AFP / Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los hijos de Rihanna están conociendo parte de su infancia. La cantante y magnate de la belleza llevó a sus tres hijos —su hija Rocki Irish y sus hijos RZA y Riot, fruto de su relación con A$AP Rocky— a la calle de Barbados donde creció.

Antes conocida como Westbury New Road, la calle fue rebautizada como Rihanna Drive en su honor y declarada "hito cultural".

Lee además
Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana
La actriz británica Julie Andrews.
CINE

Julie Andrews confirma que no aparecerá en "El diario de la princesa 3"

La cantante, cuyo nombre de nacimiento es Robyn Rihanna Fenty, también compartió este emotivo momento familiar en Instagram, donde expresó su asombro por lo "alucinante" que fue la experiencia.

Fotos familiares

En las imágenes que Rihanna incluyó en la publicación del martes 11 de agosto, RZA, de 4 años, y Riot, de 3, posan con su madre junto a un letrero en el suelo que dice "Rihanna", mientras la madre de tres hijos sostiene a su hija Rocki Irish, quien cumplirá 1 año el próximo mes.

La fundadora de Fenty Beauty también compartió un video de ella y sus hijos posando junto al letrero, en el que intenta tomar la mano de Riot mientras equilibra a Rocki Irish sobre su rodilla y abraza a su hijo mayor, RZA.

Según Billboard, la avenida Rihanna Drive fue rebautizada oficialmente en una ceremonia celebrada a finales de 2017. La estrella estuvo presente en el evento.

Temas
Te puede interesar

Aseguran que Brad Pitt recuperó la amistad con Jennifer Aniston

Taylor Swift es la artista más joven en entrar al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

Demi Lovato se reúne con los Jonas Brothers en estreno de Camp Rock 3

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

Imagen referencial.
MIGRACIÓN

EEUU endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

Te puede interesar

Una paciente es atendida por su médico. 
EEUU

La Administración del Seguro Social añade 14 afecciones para tramitación acelerada de discapacidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

Imagen referencial.
MIGRACIÓN

EEUU endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos