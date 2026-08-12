miércoles 12  de  agosto 2026
MÚSICA

Rod Stewart cancela conciertos en Norteamérica debido a un procedimiento cardíaco

Un representante de Stewart ha confirmado que se sometió al procedimiento y que los médicos están satisfechos con su recuperación

El cantante británico Rod Stewart actúa en el Palacio de Buckingham.

El cantante británico Rod Stewart actúa en el Palacio de Buckingham.

AFP/ Daniel Leal, archivo

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El cantante británico Rod Stewart ha cancelado las próximas cuatro semanas de conciertos de su gira de despedida One Last Time y su residencia en Las Vegas, bajo el título The Encore Shows, tras someterse a un procedimiento rutinario de colocación de stent coronario.

La noticia llega pocos días después de que el intérprete de Maggie May pospusiera a última hora un concierto programado en el Riverbend Music Center de Cincinnati, en Estados Unidos, alegando un "procedimiento médico menor", informa Variety.

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Un representante de Stewart ha confirmado al medio que se sometió al procedimiento y que los médicos están satisfechos con su recuperación. El representante señala que ya ha retomado sus actividades diarias normales, pero que necesitará recuperarse antes de volver a actuar en directo.

"Ya me siento mejor y me estoy recuperando muy bien", declaró el cantante de Da Ya Think I'm Sexy, de 81 años, en un comunicado que reproduce el medio especializado.

"Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todos los que me han cuidado tan bien. Me da mucha pena perderme estos conciertos y lamento decepcionar a mis fans, pero espero volver pronto a los escenarios y disfrutar con todos ustedes", agregó.

A principios de junio, recuerda Variety, Stewart canceló dos presentaciones en Las Vegas antes de su inicio, siguiendo el consejo de su médico.

Más tarde ese mismo mes, canceló otro concierto en San Diego justo antes de subir al escenario, y en un concierto posterior en Utah, hizo una pausa a mitad del espectáculo para usar un tanque de oxígeno.

Stewart ha estado de gira con el cantante estadounidense Richard Marx en su tour One Last Time desde 2024 que ha cancelado. También tenía programado regresar a Las Vegas el 18 de agosto para una serie de conciertos en el Colosseum del Caesars Palace hasta finales de mes, antes de retomar la gira con fechas en Minnesota, Illinois y México.

FUENTE: EFE

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