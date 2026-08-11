Julie Andrews confirma que no aparecerá en "El diario de la princesa 3"

MIAMI.- Julie Andrews tiene malas noticias para todos los fanáticos que se consideran ciudadanos honorarios de Genovia. La actriz de 90 años confirmó en una entrevista con TODAY.com que no retomará su papel de la Reina Clarisse Renaldi en la próxima película, El Diario de la Princesa 3.

Andrews protagonizó junto a Anne Hathaway las dos primeras películas: El Diario de la Princesa (2001) y El Diario de la Princesa 2: Compromiso Real (2004).

Al preguntarle sobre los detalles de la tercera película, declaró: "No voy a participar".

La famosa actriz continuó: "Creo que la historia es un poco diferente, y no estoy segura de cómo lo están abordando. Pero ya es demasiado tarde para mí. Creo que la historia debe continuar con La Princesa Mia. Es su historia. No es realmente la mía".

Franquicia Real

En las películas de El diario de la princesa, Hathaway, de 43 años, interpreta a Mia Thermopolis, una adolescente que vive en San Francisco y descubre que es la heredera al trono de Genovia, un pequeño país extranjero. La reina Clarisse, madre del difunto padre de Mia, se esfuerza por convertirla en princesa. Mia finalmente acepta reclamar su lugar como heredera, pero insiste en hacer las cosas a su manera.

En la segunda película, Mia descubre que una ley genovesa dicta que debe casarse antes de convertirse en reina. Sus planes de un matrimonio sin amor, pero con buenos sentimientos, se ven frustrados cuando se enamora sin querer de Nicholas Devereaux (Chris Pine). Al final de la película, logra que el parlamento apruebe una nueva ley que le permite convertirse en reina soltera, y ella y Nicholas se declaran su amor. Al concluir la película, Clarisse abdica (y se casa felizmente con Joe, interpretado por Héctor Elizondo) mientras Mia toma la corona.