viernes 2  de  octubre 2026
Fútbol

El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal está en el aire tras su salida de la concentración

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras saber que no sería titular ante Dinamarca. Su futuro con la selección está ahora en duda.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026.

Paul ELLIS / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero portugués abandonó la concentración después de conocer que no sería titular ante Dinamarca y dejó abierta la posibilidad de un adiós a la selección.

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal quedó en duda después de que el delantero abandonara la concentración antes del partido contra Dinamarca, luego de conocer que nuevamente no sería titular por decisión del seleccionador Jorge Jesus.

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Ronaldo, de 41 años, comunicó su decisión a última hora del miércoles, poco después de que Jorge Jesus confirmara en rueda de prensa que el cinco veces ganador del Balón de Oro volvería a comenzar el partido desde el banquillo.

«Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional», explicó Ronaldo en un mensaje publicado en Instagram.

El atacante añadió que «a su debido tiempo» contará a los portugueses las razones que motivaron su salida del equipo nacional, al que aseguró haber dedicado siempre sus esfuerzos.

La decisión se produjo después de que Ronaldo no disputara ningún minuto en el último encuentro de Portugal, frente a Noruega en Oslo, pese a haber calentado durante más de media hora. Fue la primera vez desde noviembre de 2024 que el delantero no participó con su selección en un partido en el que no estuviera lesionado o suspendido.

Una semana antes, Ronaldo había capitaneado a Portugal en el triunfo 1-0 sobre Gales en el debut de la Liga de Naciones, aunque tampoco consiguió marcar.

Jorge Jesus minimiza el conflicto

Jorge Jesus, quien asumió como seleccionador portugués en julio después de haber dirigido a Ronaldo durante su etapa en el Al-Nassr, negó que existiera un conflicto con el delantero.

«No hubo absolutamente ningún incidente», afirmó el técnico después del encuentro ante Noruega, aunque reconoció que cualquier jugador puede sentirse decepcionado después de calentar durante un largo período y finalmente no ingresar al campo.

«Como entrenador decidí no sacarlo. No es nada de lo que hacer un drama», señaló posteriormente Jesus.

El seleccionador confirmó que Gonçalo Ramos, delantero del AC Milan y autor del gol de la victoria frente a Noruega, sería titular contra Dinamarca.

Antes del partido de este jueves, Jesus volvió a evitar entrar en detalles sobre la situación de Ronaldo y declaró a la televisión pública portuguesa que «lo importante hoy es el partido» y que habrá otra oportunidad para hablar del asunto.

La salida del delantero también provocó reacciones en Portugal. El diario deportivo A Bola llevó a su portada el mensaje «Triste adiós», mientras que Récord señaló que Ronaldo podría enfrentarse a una suspensión por abandonar la concentración.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

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Cristiano Ronaldo deja abierta la puerta a su despedida

El propio mensaje de Ronaldo fue interpretado como una posible despedida de la selección portuguesa. «Ahora es momento de desear a Portugal y a todos mis compañeros lo mejor para el futuro, sin excepción», escribió.

Ronaldo es el máximo goleador histórico de Portugal y el futbolista con más partidos internacionales, con 146 goles en 234 encuentros.

El delantero debutó con la selección absoluta en 2003, cuando tenía 18 años, y posteriormente disputó la Eurocopa 2004, el Mundial de 2006 y otros grandes torneos internacionales.

Con Portugal conquistó la Eurocopa de 2016 y las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025. Sin embargo, la selección no consiguió avanzar más allá de los octavos de final en el último Mundial, donde fue eliminada por España por 1-0.

Ronaldo también anunció recientemente que esta temporada será «probablemente» su última como futbolista profesional, por lo que su salida de la concentración vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que su etapa internacional esté llegando a su final.

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