Critican a Kourtney Kardashian por apoyar a Kanye West

Por otra parte, Kourtney Kardashian también compartió un enlace al sitio web de productos de West donde sus seguidores podían obtener el mismo accesorio y muchos otros objetos.

Fanáticos de la expareja de Scott Disick pensaron que el respaldo de estrella de Keeping Up With the Kardashians a la campaña electoral de Kanye era vergonzoso y la criticaron en Twitter.

“Kourtney Kardashian publicando una historia en insta para sus 102 MILLONES de seguidores alentándolos a votar por Kanye es uno de los usos más irresponsables, atroces e imprudentes de la plataforma de esa familia que he visto”, escribió un usuario de Twitter.