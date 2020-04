Kardashians: Kourtney anuncia su salida del reality show

Embed

Tras los rumores, Kim aseveró que su hermana llegaba a grabar los episodios del programa con una mala actitud y se desquitaba con todos los que estaban presentes.

Por otra parte, la esposa de Kanye West relató la relación que mantiene con Kim. "En realidad nunca recurro a la violencia como esa, pero ella me rasguñó tan fuerte, ustedes no vieron, pero me dejó sangrando. Entonces, cuando miré mi brazo y vi que me había arañado, solo me acerqué y la abofeteé", indicó. "Cuando mi madre vio el clip, comenzó a llorar por la situación a la que habíamos llegado".

Luego de este hecho, la producción se cerró por algunos días y poco después se dio a conocer que Kourtney abandonaba el show.

En estos momento, la producción de "Keeping Up With The Kardashians" está suspendida debido a la pandemia del Covid-19. Esto ha obligado a que la familia Kardashians grabe desde su casa con sus teléfonos.