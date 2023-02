Cronología de la carrera y acusaciones contra R. Kelly

A continuación, una cronología del ascenso y la caída de Kelly.

1990: La agrupación de R&b de R. Kelly, MGM, gana el gran premio de 100.000 dólares del programa televisivo de talento Big Break, conducido por Natalie Cole. Por desacuerdos de dinero, esa es la última vez que el grupo se presenta junto.

Enero de 1992: R. Kelly & Public Announcement lanzan Born Into The ’90s. El álbum es certificado platino.

Noviembre 1993: Su álbum 12 Play es lanzado y vende más de cinco millones de copias. Sus sencillos incluyen Sex Me y Bump N’ Grind, que se convierte en la canción de R&B con el mayor tiempo en el primer puesto de las listas de popularidad en más de 30 años.

31 de agosto de 1994: A los 27 años, R. Kelly se casa con la cantante de R&B Aaliyah D. Haughton de 15 años en una ceremonia secreta arreglada por Kelly en un hotel de Chicago. El matrimonio es anulado meses después por la edad de Aaliyah. Aaliyah falleció siete años después en un accidente aéreo a los 22 años.

Noviembre de 1996: R. Kelly lanza su tercer álbum R. Kelly. Un mes después se incorpora a Rockland Records. Su canción I Believe I Can Fly de la banda sonora de la película Space Jam (Space Jam: El juego del siglo) llega al segundo puesto de la lista pop de Billboard. El mismo año se casa con Andrea Lee, de 22 años, una bailarina que lo acompaña en sus giras. La pareja tiene tres hijos: Joanne, Jaya y Robert Jr.

Febrero de 1998: Kelly gana tres Grammy por I Believe I Can Fly.

Agosto 2001: Tracy Sampson presenta una demanda contra Kelly, alegando que su relación sexual era ilegal de acuerdo con la ley de Illinois porque él estaba en una posición de autoridad sobre ella. El caso llegó a un acuerdo legal fuera de la corte por una cifra no revelada.

Febrero 8, 2002: El diario The Chicago Sun-Times reporta que recibió un video supuestamente mostrando a Kelly teniendo sexo con una menor. El diario reporta que la policía de Chicago comenzó a investigar acusaciones sobre Kelly y la misma menor de edad tres años antes. En ese entonces la chica y sus padres negaron que estuviera teniendo sexo con Kelly.

El día que se dio a conocer la noticia, Kelly se presentó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City.

Junio 5, 2002: Kelly es acusado en Chicago por cargos de pornografía infantil relacionados con el video sexual. Se declara inocente y es liberado tras pagar una fianza de 750.000 dólares.

Mayo 9, 2008: Comienza el juicio contra Kelly por pornografía infantil.

Junio 13, 2008: Kelly es absuelto de todos los cargos menos de un día después de que comenzaran las deliberaciones.

Junio 27, 2012: Kelly publica su autobiografía, Soulacoaster: The Diary of Me en la que se enfoca en su vida artística y familiar en vez de sus problemas legales.

Septiembre 29, 2012: Kelly es nominado a dos Premios Soul Train, convirtiéndolo en el artista más nominado de los premios.

Julio 17, 2017: BuzzFeed reporta las acusaciones de padres de familia sobre que Kelly le lavó el cerebro a sus hijas y las retenía en un culto abusivo. Una mujer dijo que estaba voluntariamente con Kelly. Activistas lanzan el movimiento #MuteRKelly (callen a R. Kelly), por el que piden boicotear su música.

Mayo 2018: Spotify retira la música de R. Kelly de sus listas de reproducción, argumentando su política contra comportamientos abusivos. Poco después, Apple y Pandora también dejan de promover su música. El equipo de Kelly pelea señalando que otros artistas en Spotify han sido acusados o declarados culpables de delitos.

Enero 3, 2019: Lifetime transmite el documental Surviving R. Kelly, que revisa las viejas acusaciones contra Kelly y presenta nuevas. El documental de la BBC R Kelly: Sex, Girls & Videotapes, estrenado el año anterior, afirma que el cantante retuvo a mujeres contra su voluntad.

Enero 21, 2019: Múltiples medios reportan que Kelly y su sello, la subsidiaria de Sony RCA Records, se separan. Kelly continúa negando las acusaciones de abuso.

Febrero 22, 2019: Kelly es arrestado y acusado de 10 cargos de abuso sexual agravado.

Febrero 25, 2019: El abogado de Kelly presenta declaraciones de inocencia a nombre del cantante. Horas después Kelly paga una fianza y es liberado de prisión en Chicago.

Marzo 6, 2019: CBS transmite una entrevista en la que Kelly niega vehementemente los cargos por abuso sexual. Las autoridades del condado de Cook detienen a Kelly después de que le dice a un juez que no puede pagar 161.000 dólares de manutención para sus hijos.

Mayo 30, 2019: Kelly es acusado de 11 nuevos cargos por delitos sexuales en Chicago. Involucran a una mujer que lo acusa de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad.

Julio 11, 2019: Kelly es acusado por un jurado federal en Chicago de cargos que incluyen pornografía infantil, incitar a menores de edad a cometer actos sexuales y obstrucción de la justicia. Una acusación por aparte, presentada en el Distrito Este de Nueva York, incluye cargos de asociación delictuosa, secuestro, trabajo forzado y explotación sexual de un menor. Es nuevamente arrestado en Chicago.

Julio 16, 2019: Un juez federal ordena que Kelly sea detenido sin derecho a fianza después de que un fiscal advierte que representa un peligro extremo para chicas menores de edad.

Agosto 5, 2019: Kelly es acusado en Minnesota de prostitución y solicitar servicios sexuales por una acusación sobre que invitó a una chica de 17 años a su habitación de hotel en 2001 y le pagó 200 dólares para bailar desnuda con él.

Marzo 5, 2020: Kelly se declara inocente en Chicago de una acusación federal actualizada que incluye cargos por pornografía infantil, una acusación que involucra a una nueva acusadora.

Agosto 12, 2020: Fiscales federales anuncian cargos contra tres hombres acusados de amenazar e intimidar a mujeres que han acusado a Kelly de abuso, incluyendo un hombre sospechoso de prenderle fuego a un auto en Florida.

Agosto 18, 2021: Comienzan las declaraciones en el juicio federal de Kelly en Nueva York.

Septiembre 27, 2021: Un jurado declara culpable a Kelly de tráfico sexual y violaciones a la ley Mann, que hace ilegal que alguien cruce las fronteras estatales para cualquier propósito inmoral.

Junio 29, 2022: Kelly es sentenciado a 30 años de prisión en Nueva York.

Agosto 15, 2022: Comienza la selección de jurado para Kelly en una corte federal en Chicago para su juicio por cargos de pornografía infantil, incitar a menores para cometer actos sexuales y obstrucción de la justicia.

Septiembre 14, 2022: Un jurado federal declara culpable a Kelly de tres cargos de pornografía infantil y tres cargos por incitar a menores para cometer actos sexuales. Pero el jurado lo absuelve de un cuarto cargo por pornografía, un cargo de asociación delictuosa para obstruir la justicia relacionado con su juicio de 2008, tres cargos de asociación delictuosa para recibir pornografía infantil y dos cargos más por incitar a menores. Los otros dos acusados en el caso, asociados de los negocios de Kelly, Derrel McDavid y Milton Brown, fueron declarados inocentes de los cargos en su contra.

Febrero 23, 2023: Kelly es sentenciado a 20 años de prisión por cargos de pornografía infantil e incitar a menores para cometer actos sexuales, los cuales purgará de manera simultánea a las sentencias de 30 años por asociación delictuosa y tráfico sexual de Nueva York por lo que solo tendrá un año adicional de prisión.

FUENTE: AP