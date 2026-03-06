La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

La modelo Hailey Bieber confesó que su embarazo fue una sorpresa gratificante. Durante su participación en el podcast SHE MD, la fundadora de Rhode compartió cómo previo a salir en estado le habían informado que tenía un tabique uterino, una malformación congénita en la que el tejido fibroso divide la cavidad uterina debido a un fallo en el desarrollo embrionario.

Bieber recordó que la doctora Thaïs Aliabadi, quien también estaba en el podcast, le dijo que habría que monitorear su condición y le recomendó no salir en estado. En el programa, la especialista explicó la afección y los riesgos asociados a ella, los cuales van desde el aborto espontáneo hasta el parto prematuro.

Hailey, por su parte, señaló que transitó el embarazo con incertidumbre, pero agradeció que su cuerpo cumpliera con la función y no presentó complicaciones.

Julio Iglesias demanda a diario español

El cantante Julio Iglesias interpuso una demanda a elDiario.es, su director y otros cuatro responsables de ese periódico digital español, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia dominicana, archivada por la Fiscalía española por falta de competencia.

La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", fue interpuesta ante un tribunal de Madrid y en ella se solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado reclama que para evitar la querella, reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante. Además, que rectifiquen sus informaciones y que eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el podcast La casa de Julio Iglesias.

Zendaya y Tom Holland se casarían en secreto

Una de las parejas más queridas de Hollywood podría haber pasado por el altar en una ceremonia secreta. Este domingo en la alfombra roja de los Actor Awards 2026, el estilista y amigo cercano de Zendaya, Law Roach, afirmó que la actriz y su prometido, el actor Tom Holland, ya están casados.

La intervención del famoso estilista no tardó en correr como pólvora por las redes sociales, levantando especulaciones sobre el lugar de la ceremonia, la veracidad de la información y, en especial, el vestido de la novia.

Los rumores sobre el compromiso entre los actores comenzaron durante los Globos de Oro 2025, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda. TMZ confirmó la noticia al día siguiente, citando a fuentes cercanas a la pareja.

Hallan nueva pista sobre desaparición de Nancy Guthrie

Las autoridades han dado con el dueño de los guantes que se encontraron cerca de la propiedad de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de Today Savannah Guthrie, y cuya desaparición sigue sin resolverse.

Tras semanas de misterio, el jefe de la policía del condado de Pima, Chris Nanos, reveló que avanzan en la investigación y que ahora se ha dado con el ADN de uno de los guantes hallados. La pista los llevó hasta un trabajador de un restaurante cercano.

Aunque no detalló si el hombre había sido interrogado, Nanos descartó que tuviera relación con el caso. No obstante, Chris Nanos aseguró que los investigadores están más cerca de dar con los sospechosos.

Prohíben a las princesas Beatriz y Eugenia asistir a Royal Ascot

Tras el arresto del expríncipe Andrés, ahora ha trascendido que a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, fruto de su matrimonio con Sarah Ferguson, les han prohibido asistir al Royal Ascot, la tradicional carrera de caballos que celebra la familia real británica en junio.

La información fue difundida por el Daily Mail, medio que destaca que la decisión fue tomada en medio de las preocupaciones que sacuden al rey Carlos III por los vínculos de su hermano con Jeffrey Epstein. El medio también destacó que las hermanas no estarán presentes junto a otros miembros de la realeza en la procesión real.

Andrés fue arrestado el jueves 19 de febrero, día de su 66.º cumpleaños, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El exduque de York fue detenido en su domicilio actual en la finca de Sandringham.

Lea más aquí.