Cuarentena: Dakota Johnson lucha contra la depresión

"Estás en casa, no estás con amigos, no estás con tu familia y no puedes hacer las cosas que te hacen sentir validado", comenzó su reflexión, antes de añadir: "Llevas puesto como un disfraz de depresión, pero no estás seguro de sentirse así", dijo Dakota en una entrevista para el medio Extra.

La hija de Melanie Griffith y Don Johnson, también indicó que en estos momentos hay un dolor en el mundo. "Existe un dolor y una tristeza inmensos rebotando por el mundo constantemente... es difícil ser positivo a diario y durante todo el día cuando el mundo está ahora tan triste", indicó Dakota de 30 años de edad.

Por otra parte, Dakota también habló acerca de sus problemas de salud mental en una entrevista para la revista Marie Claire. La intérprete reveló haber sufrido depresión durante su adolescencia y confesó que la situación de la pandemia la había llevado a un estado de considerable ansiedad.

Pese a su problema psicológico, la actriz ha optado en estos momentos por practicar una serie de actividades prácticas para sentirse mejor.

La meditación, los paseos al aire libre, la lectura y el visionado de películas son algunas de las actividades que practica para sobrellevar la depresión y la cuarentena social.

"La importancia de ser amable con tu cuerpo, tu cerebro y contigo mismo. Esas pequeñas cosas al final marcan la diferencia", aseveró la intérprete, quien en estos momentos es la pareja del cantante y y líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin.