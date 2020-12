"Cuba Under The Stars", un oasis para el espectador en Miami

Concebido y producido por Peter Regalado y dirigido por Miguel Ferro, el musical narra una historia de amor entre una cubanoamericana y un cubano recién llegado quienes se conocen en Miami. Además del romance que hilvana la trama, el hilo conductor es también la nostalgia por Cuba.

Andrea Ferro, Jeffry Batista y Sandy Marquetti conforman el elenco de actores.

“Cuba Under the Stars se basa en mi propia historia de mi relación con mi esposa. Ella es cubanoamericana y yo cubano. Y, a través de los años, ella ha descubierto esas raíces por la Cuba que todos añoramos, pero de manera diferente. La situación por el COVID-19 nos llevó a confinarnos durante nueve meses y en ese tiempo pensaba en cómo crear un evento para volver a la normalidad y donde todos disfrutaran de algo diferente. De ahí surge Cuba Under the Stars, dos horas de teatro, música y gastronomía al aire libre y con distanciamiento por razones de seguridad debido al COVID”, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS Peter Regalado sobre el espectáculo que también incluye cena, a cargo de la chef Ana Quincoces.

“El amor es el hilo conductor, porque todo lo que nos rodea está lleno de amor en cierta forma. Cuando sales a un restaurante o a divertirte, lo haces con alguien con quien sabes lo vas a disfrutar. Y así mismo queremos que todos disfruten esta obra llena de nostalgia por la cultura cubana, y que se presenta a través de una historia de amor entre dos personas que tienen las mismas raíces, pero han vivido de forma diferente”, añadió.

Por otro lado, a Antonio Drija ser venezolano de origen árabe no le impide ponerle todo el sabor cubano a la coreografía pues se ha empapado de la cultura cubana desde su llegada hace 20 años a Miami, donde vivió antes de seguir rumbo a Canadá y Las Vegas para formar parte del cartel de artistas de Cirque du Soleil.

Antonio Brija 2.jpg El coreógrafo venezolano Antonio Drija. Sureidy Rodríguez/ DLA

“Lo más fascinante es que no soy cubano, pero tengo mucha influencia de Cuba. No desde ahora, esto ha sido un rompecabezas que vengo armando desde hace tiempo, porque he visto muchos documentales, películas; me he nutrido. Por supuesto, conozco sobre el bailarín cubano Carlos Acosta. Una bailarina cubana con la que compartí muchos años en el Circo del Sol me empapó muy bien de lo que se vive en Cuba, de los helados, de Varadero, de todo (risas). Jamás he estado en Cuba, pero de alguna forma sí he estado”, expuso Drija.

“A mí me dicen Cuba y me dicen sabor, dinamismo, jovialidad. Entonces todo eso lo estoy plasmando en las coreografías. Obviamente, el talento de la mayoría de los bailarines, que son cubanos, le da un toque bien especial y único”, agregó.

Uno de los desafíos que enfrenta es a la hora de dirigir los ensayos en tiempos en los que se requiere usar mascarillas protectoras.

“Ha sido un reto en el aspecto de los ensayos con las máscaras puestas, porque los bailarines se sofocan después de bailar unos cuantos minutos. Pero, viéndolo por el lado positivo, han desarrollado una resistencia que ahora podrían bailar todo el show y correr un maratón”, dijo.

Haber formado parte del Cirque du Soleil durante más de una década le valido a Drija de gran experiencia profesional que ahora puede utilizar en este show.

“Estuve 15 años en el circo. También estuve como coreógrafo en una mezcla que se hizo con el Nevada Ballet y el Circo del Sol, además de todos los espectáculos en los que tenía que ser maestro de ceremonia aparte del show en el que trabajé directamente por 13 años”, recordó.

“Esa experiencia aplicada acá ha sido muy rica porque estoy enfatizando que las cosas de calidad y prestigio se pueden lograr. No digo que no haya sido así antes, pero yo tengo que aportar mi granito de arena a lo que es una coreografía de buen gusto con una estética bien cuidada, con acrobacias y artistas haciendo números aéreos. Estoy trayendo un pedacito del circo para acá. Además, es muy rico trabajar con 22 bailarines y una orquesta de 18 músicos, que ya brinda una alegría desde que entras al espectáculo, porque también habrá interacción de los artistas con la audiencia. Los anfitriones que reciben al público son los mismos artistas”, añadió.

Sandy Marquette y Andrea Ferro.2jpg.jpg Los actores Sandy Marquetti y Andrea Ferro ensayan una escena del musical Cuba Under The Stars, de Peter Regalado. Sureidy Rodríguez/DLA

Por otra parte, a la actriz Andrea Ferro, en el rol protagónico, le fascinó que su personaje sintiera curiosidad por explorar sus raíces.

“Lo que más me atrajo es el amor por la cultura cubana, la pasión, la energía por la música y el baile, además de que ambos personajes aprenden uno del otro. Uno por recién haber llegado de Cuba y quererse integrar. Y ella, por ser cubanoamericana, siente mucho deseo de aprender de sus raíces. Eso lo hace una hermosa historia de amor”, expuso la actriz estadounidense de padres venezolanos.

Al actor cubano Sandy Marquetti, quien también protagoniza la obra, le cautivó la añoranza que su personaje tanto evoca por la isla.

“Me sedujo su historia, su nostalgia por la Cuba que todos extrañamos, la buena música, la oportunidad de revivirla en un escenario para toda la ciudad de Miami. Y que si quieren reír, que rían; y si quieren llorar, que lloren, de eso se trata este musical. Creo que si se logra eso, podemos decir que Cuba Under the Stars logró su cometido”, dijo Marquetti.

Cuba Under The Stars, funciones de jueves a domingo, de 7 pm a 11:30 pm, en el Youth Fair Expo Center. Para boletos o más información, visite cubaunderthestars.com.