Muere obispo de Guantánamo, monseñor Silvano Pedroso, confirma la Conferencia Episcopal de Cuba

LA HABANA — La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó la muerte de monseñor Silvano Pedroso Montalvo, obispo de Guantánamo.

El prelado falleció en la madrugada de este sábado 13 de junio en La Habana a los 73 años de edad como consecuencia de una enfermedad oncológica.

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Diversas comunidades eclesiales y los obispos cubanos enviaron su mensaje de condolencia por la partida de monseñor Silvano Pedroso. En nombre de la Conferencia Episcopal, monseñor Arturo González Amador destacó que era un hombre de “criterios serenos y objetivos, de buena educación y amplia cultura”, además de una persona cercana y de trato afable.

Un pastor de Dios silencioso

Desde la diócesis de Santa Clara, donde ejerció gran parte de su vida pastoral, destacaron el estilo sencillo y reservado que caracterizó su ministerio. En el mensaje publicado tras su fallecimiento afirmó que “vivía su condición de pastor del pueblo de Dios sin hacer ruido, pero con entrega y sacrificios silenciosos”.

También subrayó la dedicación con la cual condujo, la iglesia de Guantánamo-Baracoa, una jurisdicción joven y predominantemente rural situada en el extremo oriental de Cuba. “Nunca se quejaba, amó su diócesis y por ella ofreció su propia vida”, expresó la comunidad eclesial.

Pedroso Montalvo, quien se reunió en febrero con el Papa León XIV se había sometido en Roma a unos exámenes médicos que le permitieron identificar la enfermedad, monseñor Pedroso regresó a Cuba y continuó recibiendo cuidados especializados en La Habana hasta el final de sus días.

Más de tres décadas de servicio a la Iglesia

De profesión geógrafo, nacido en Cárdenas, Matanzas, el 25 de abril de 1953. Ingresó al Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana en 1987. Fue ordenado sacerdote en 1995 por el cardenal Jaime Ortega y desarrolló una extensa labor pastoral en distintas parroquias de la arquidiócesis habanera.

El 29 de marzo de 2018, el Papa Francisco lo nombró obispo de Guantánamo-Baracoa. Con su ordenación episcopal se convirtió en el primer obispo negro en más de cinco siglos de historia de la Iglesia católica en Cuba, un hecho considerado de gran valor simbólico en un país de profundas raíces afrodescendientes. Su ministerio es recordado por la Iglesia cubana como cercano, discreto y de un espíritu de servicio.

Condolencias de EEUU

La Embajada de EEUU en Cuba expresó en redes sus condolencias por tan sentida muerte.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la Iglesia Católica y a todos los que hoy lamentan el fallecimiento de Monseñor Silvano Herminio Pedroso Montalvo, Obispo de Guantánamo y Baracoa.

En el texto se agrega que Monseñor Silvano dedicó su vida al servicio de Dios y de los cubanos de a pie. Pastor humilde y cercano, se distinguió por acompañar a quienes más sufrían y por caminar junto con sus comunidades en tiempos de dificultad. Su vida reflejó un profundo amor por Cuba y una firme dedicación a que el pueblo cubano pudiera vivir con dignidad y esperanza.

Nos unimos en oración por su eterno descanso:

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he conservado la fe.” (2 Timoteo 4:7)

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Monseñor Silvano dedicó su vida al servicio de Dios y de los Cubanos de a pie.… https://t.co/Bhn79UUbvN — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) June 13, 2026

FUENTE: Con información de ADCELAM, Cubanews y Embajada de EEUU en Cuba