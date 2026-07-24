Guayacán Orquesta celebra 40 años de trayectoria con su álbum "Salsa de Barrio Caleño"

MIAMI.- Tras concluir una exitosa gira europea en Ámsterdam y París, e impactar a más de 170.000 espectadores en el SalsaFest Veracruz 2026 en México, la legendaria agrupación colombiana Guayacán Orquesta se encuentra de fiesta.

La banda celebra cuatro décadas de trayectoria musical ininterrumpida con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Salsa de Barrio Caleño, una producción que busca reconectar a la banda con las raíces que la vieron nacer.

Nino Caicedo, compositor principal y líder de la orquesta junto a Alexis Lozano, habló con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el significado de este hito profesional, la mezcla de culturas en su nueva producción y la capacidad de adaptarse a las nuevas generaciones sin perder la autenticidad del sonido que marcó la salsa clásica.

Un retorno a las raíces

Para celebrar 40 años de historia, la agrupación caleña decidió mirar hacia atrás para afianzar su camino hacia el futuro. El álbum Salsa de Barrio Caleño no solo busca apelar a la memoria afectiva de sus fanáticos, sino también consolidarse como una pieza de colección para los amantes del género.

“Andando por el mundo en conciertos, uno no debe perder el norte, y una manera de mantenerse firme es revisando las raíces. Quisimos regresar porque se cierra un ciclo. Cuarenta años no se cumplen todos los días. Quisimos hacer un álbum de grata recordación, un álbum que los amigos puedan regalar y recomendar. Fue un gran acierto buscar ese sonido del barrio y regresar como diciendo: 'Hemos andado por el mundo, pero aquí estamos también'”, afirmó Caicedo.

El tema principal y estandarte del proyecto, Amé a Mi Manera, marca el tono de la producción desde su acorde inicial. A diferencia de las tendencias contemporáneas del género, la canción rescata arreglos e instrumentaciones tradicionales que evocan la juventud en los barrios de Colombia.

“Esta canción empieza con un solo de guitarra. La salsa que hacen fuera de Cali o fuera de Colombia ya no utiliza los solos. Esa introducción nos recordó a cuando empezábamos y nos sentábamos en la calle a cantar con la guitarra. La canción relata cómo uno aprende a vivir a partir del amor de pareja. Fuimos aprendiendo y volviéndonos mejores personas a partir de sufrir en el amor y del goce, y sentimos que quedó bien plasmado”, explicó el compositor.

La unión de tres naciones y el reto de las nuevas tecnologías

El álbum conmemorativo destaca también por una innovadora dinámica de trabajo en equipo y la colaboración de referentes internacionales como el puertorriqueño Luis "Perico" Ortiz y el pianista cubano Manolito Simonet, logrando una fusión atlántica de sapiencia salsera.

“Dividimos el trabajo: Alexis Lozano hizo la mitad de las canciones y la otra mitad la escribió Nino Caicedo. Buscamos en Puerto Rico al maestro Luis Perico Ortiz, quien fue el arreglista de todo el disco Siembra de Rubén Blades; su trompeta es el sonido que identifica a la salsa clásica. Y Manolito Simonet es un gran músico pianista cubano, director del Trabuco. Unimos el corazón y la sapiencia de Puerto Rico, Cuba y Colombia para hacer un solo álbum”, destacó el músico.

Tras su destacada participación en el SalsaFest Veracruz 2026, donde compartieron escenario en un emotivo homenaje a Celia Cruz, Caicedo reflexionó sobre la vigencia de la banda ante las nuevas audiencias y el cambio de paradigma en la industria de la música:

“Mientras estemos vivos, hay que estar dando la lata, haciendo música, viajando y conociendo gente. Nosotros crecimos con la radio, la televisión y la prensa escrita, y triunfamos allí. Hoy cambiaron los formatos. Para mantenernos y llegar a los jóvenes hay que aprender a trabajar en las redes sociales, los podcast y las nuevas tecnologías”, concluyó el líder de Guayacán.