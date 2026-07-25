sábado 25  de  julio 2026
MÚSICA

Anitta lanza álbum inspirado en la espiritualidad y la diversidad cultural

Con 17 temas, el nuevo proyecto rinde un homenaje a la riqueza cultural brasileña mediante una combinación de géneros

Anitta se presenta en la edición 21 de Premios Juventud desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el 25 de julio de 2024.

Anitta se presenta en la edición 21 de Premios Juventud desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el 25 de julio de 2024.

Cortesía/Televisa Univision

RÍO DE JANEIRO.- La cantante brasileña Anitta lanzó este viernes EQUILIBRIVM II, un álbum inspirado en el amor, la espiritualidad y la ancestralidad, y que reúne ritmos tradicionales de Brasil con la colaboración de destacados artistas del país, informó su equipo.

El disco cuenta con la participación de trece figuras brasileñas, entre las cuales Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália y Brô MC's.

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Álbum

Con 17 temas, el nuevo proyecto rinde un homenaje a la riqueza cultural brasileña mediante una combinación de géneros como la bossa nova, la samba, el reggae, el funk y el forró.

"Me entregué por completo a este disco. Quien lo escuche se dará cuenta de ello. Son canciones que reflejan mucho de mi espiritualidad, de mi forma de ver el mundo, de las expresiones de la cultura brasileña que me inspiran y también tiene matices autobiográficos", afirmó la cantante, citada en un comunicado.

El nuevo álbum aborda temas como la fe, la gratitud, los saberes ancestrales, la conexión con la naturaleza, el cuerpo como espacio de expresión y sanación, así como la vulnerabilidad y el autoconocimiento.

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La artista brasileña alcanzó reconocimiento mundial con éxitos como Envolver, que en 2022 se convirtió en la primera canción de un solista brasileño en alcanzar el primer lugar de la lista global de Spotify, o Versions of Me, con el que obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de mejor artista revelación en 2023.

En 2024 lanzó el álbum Funk Generation: A Favela Love Story, con el que alcanzó múltiples nominaciones a los Grammy y su segundo MTV VMA a Mejor Artista Latino, mientras que BELLAKEO junto a Peso Pluma se convirtió en su canción con la posición más alta en el top 100.

FUENTE: EFE

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