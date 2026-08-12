Madre de Perez Hilton solicita custodia temporal de los hijos del bloguero

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

MIAMI.- Teresita Lavandeira, madre del bloguero Perez Hilton , solicitó la custodia de los tres hijos del hombre, luego de que este fuera internado por autolesionarse en una transmisión en vivo por TikTok. La información fue confirmada por Page Six y People.

Según la revista, la mujer presentó la petición en un tribunal de familia de Miami el 7 de agosto.

Hilton es padre de Mario, de 13 años, Mia, de 11, y Mayte, de 8, quienes viven con su madre en Miami, adonde se mudaron recientemente para estar más cerca de la familia.

Crisis

Mario Armando Lavandeira Jr., nombre de pila del bloguero, fue hospitalizado la noche del 4 de agosto, luego de que durante una transmisión por TikTok se autolesionara hasta sangrar. El hombre fue sacado de su hogar en Florida por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSCO).

Según informaron previamente las autoridades, los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de personas que habían visto el live.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que Pérez Hilton se encontraba solo en la vivienda al momento de la grabación.

La familia de Hilton ha brindado constantemente actualizaciones sobre el estado del hombre de 48 años, indicando que perdió una cantidad considerable de sangre y que requerirá una cirugía para tratar las lesiones que se causó.

"El estado de Perez sigue siendo grave pero estable", señala un comunicado de la familia del bloguero, cuyo nombre completo es Mario Armando Lavandeira Jr., publicado en su sitio web.

"Sufrió una pérdida de sangre importante y lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días. Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo. Nos alegra que Pérez haya podido pasar tiempo con su madre y su hermana", agrega la nota.