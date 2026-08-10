lunes 10  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Influencer Pérez Hilton continúa grave y requerirá cirugía tras visibilizar autoagresión en redes

La familia del bloguero exige que los medios de comunicación dejen de merodear en el exterior de la casa de Hilton y cesen de intentar fotografiar a sus hijos

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Getty Images via AFP / Jesse Grant

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El bloguero estadounidense Perez Hilton se encuentra aún en estado grave, aunque estable, y necesitará ser operado tras aparentemente autolesionarse durante la transmisión de un video en su red social el pasado martes.

"El estado de Perez sigue siendo grave pero estable", señala un comunicado de la familia del bloguero, cuyo nombre completo es Mario Armando Lavandeira Jr., publicado en su sitio web.

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"Sufrió una pérdida de sangre importante y lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días. Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo. Nos alegra que Pérez haya podido pasar tiempo con su madre y su hermana", agrega la nota.

En el comunicado, también se exige que los medios de comunicación y los ciudadanos dejen de merodear en el exterior de la casa de Hilton y cesen de intentar fotografiar a sus hijos.

“No hay absolutamente ninguna razón para que los medios de comunicación o el público permanezcan fuera de la casa de la familia”, continuaba el comunicado.

Incidente en vivo

El pasado 4 de agosto, la policía de Miami, en Florida, acudió a la casa de Hilton tras recibir informes de una transmisión en vivo perturbadora durante la cual Hilton, cubierto de sangre, parecía estar autolesionándose.

Audios obtenidos por medios como People y Page Six revelaron que los servicios de emergencia respondieron a las 18:51 horas del martes (22:41 GMT) a un "posible suicidio" o "intento de suicidio" en la residencia del bloguero, de 48 años, en Miami.

Casi cuatro horas después, las autoridades lo llevaron a un hospital.

La prensa de entretenimiento de Estados Unidos indicó que, en videos explícitos compartidos en redes sociales, Hilton se mostró "con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto".

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade recibió varias llamadas sobre la transmisión en directo de Hilton y envió a agentes al lugar, donde hablaron con sus familiares y confirmaron que el comunicador estaba solo en su casa.

Hilton comenzó su carrera a principios de la década de 2000 con un popular blog de chismes sobre celebridades que ofrecía una visión mordaz y sin filtros de algunos de los momentos más desagradables de Hollywood.

FUENTE: AFP

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