Cynthia Erivo explica por qué protegió a Ariana Grande del ataque en Singapur

La cantante estadounidense Ariana Grande y la actriz nigeriano-británica Cynthia Erivo posan a su llegada al estreno en Reino Unido de la película "Wicked" en el Royal Festival Hall en el centro de Londres el 18 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Cynthia Erivo habló sobre el ataque que sufrió Ariana Grande en Singapur durante la alfombra amarilla del estreno de Wicked: For Good, donde un fanático burló la seguridad y tomó por la espalda a la actriz y cantante que da vida a Glinda, intentando abrazarla.

Durante su participación en el programa Today, la intérprete británica que encarna a Elphaba explicó que cuando el hombre saltó sobre su compañera, el único impulso que sintió fue protegerla.

"Lo único que quería era asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo. Estoy segura de que no tenía malas intenciones, pero nunca se sabe con estas cosas y quería asegurarme de que estuviera bien. Ese fue mi primer instinto", recordó Erivo.

Ataque

El hecho ocurrió el 13 de noviembre, cuando Ariana junto a sus compañeras de reparto, Cynthia Erivo y Michelle Yeoh, caminaba por la alfombra amarilla de Universal. De repente, un fanático saltó sobre ella para pedir una fotografía.

Erivo, quien interpreta a Elphaba en la película, intervino de inmediato para defender a Grande, interponiéndose entre ella y el hombre. Miembros de seguridad llegaron de inmediato para alejar al intruso de la intérprete de Into You, quien se veía visiblemente afectada por el incidente.

El australiano en cuestión, identificado posteriormente como Johnson Wen, de 26 años, fue acusado de alteración del orden público por un tribunal de Singapur, de acuerdo con la BBC.

Recientemente trascendió que fue sentenciado a nueve días de cárcel, luego de declararse culpable de un cargo de alteración del orden público, según informó The New York Times.