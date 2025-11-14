Ariana Grande atacada por fanático en estreno de "Wicked: For Good" en Singapur

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar.

MIAMI.- Las estrellas de Wicked: For Good vivieron un momento tenso durante el estreno de la película en Singapur. Ariana Grande , junto a sus compañeras de reparto, Cynthia Erivo y Michelle Yeoh, caminaba por la alfombra amarilla de Universal cuando un fanático saltó sobre ella para pedir una fotografía.

Erivo, quien interpreta a Elphaba en la película, intervinó de inmediato para defender a Grande, interponiéndose entre ella y el hombre. Miembros de seguridad llegaron de inmediato para alejar al intruso de la intérprete de Into You, quien se veía visiblemente afectada por el incidente.

El australiano en cuestión, identificado posteriormente como Johnson Wen, de 26 años, fue acusado de alteración del orden público por un tribunal de Singapur, de acuerdo con la BBC.

Wen compareció ante el tribunal el viernes por videoconferencia. No cuenta con representación legal y se espera que se declare culpable el lunes, según el periódico singapurense The Straits Times.

Dejando a un lado el incidente, Grande compartió su aprecio por el país en Instagram, publicando varias imágenes de la gira de prensa de la secuela de Wicked.

Varias instantáneas mostraban a la cantante luciendo un vestido rosa de Balenciaga, mientras que otras la mostraban con el brillante vestido de Thom Browne que usó para el estreno en la nación asiática.

El carrusel de imágenes también incluía a Grande posando para una selfie con una mascarilla debajo de los ojos.

"Gracias, Singapur Te amamos", escribió la cantante de 7 Rings en la publicación.

Los fanáticos de la artista no tardaron en condenar las acciones del atacante, señalando que Grande ya ha hablado con anterioridad sobre su lucha contra el trastorno de estrés postraumático por el atentado en su concierto de Mánchester en 2017.

"Conozco a esas familias y a mis fans, y todos los que estaban allí también lo vivieron intensamente (...) Es difícil hablar de ello porque muchísimas personas han sufrido pérdidas terribles… Siento que ni siquiera debería hablar de mi propia experiencia, como si no debiera decir nada. No creo que jamás aprenda a hablar de ello sin llorar", declaró a la revista Vogue británica en 2018.