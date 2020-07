Dakota Johnson insinúa que es bisexual y enciende las redes

"He estado en una fase de mi vida en la que me fascinan las mujeres jóvenes que aceptan su sexualidad. Supongo que, por poder, he estado experimentando eso en mi propia vida, y es muy interesante para mí", expresó la protagonista de 50 sombras de Grey.

Dakota Johnson, hija de los también actores Melanie Griffith y Don Johnson, agregó: “¿Puedo hacer que las cosas sean realmente jugosas? ¿Puedo decir que me estoy tomando este tiempo para explorar mi bisexualidad?".

El detalle es que la intérprete de 30 años dio esas declaraciones en 2017 y ahora es cuando los usuarios reparan en ellas causando gran alboroto, al punto de que han creado memes y teorías al respecto.

Incluso, algunos usuarios han estado especulando que Dakota Johnson salió con Cara Delevingne en 2016, además de postear una foto de ella con Aubrey Plaza sentada en unos premios.

Actualmente, Dakota Johnson se encuentra en una relación estable con el líder de la banda Coldplay, Chris Martin.