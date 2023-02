Dale Pututi: "Quiero hacer música que perdure"

“A medida que fui creciendo en mi carrera y fui cogiendo experiencia, fue que me llené de este deseo de hacerlo. El que diga otra cosa, miente. Siento que los creativos siempre tienen la curiosidad de pararse en un escenario.

Solo que en un momento de mi vida no me sentía preparado para hacerlo, estaba encerrado en mi mundo trabajando para los artistas, escribiendo”, contó Alejandro ‘Pututi’ Arce a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Sentía la necesidad de mostrar lo que salía de mí, porque escuchaban las canciones en las voces de otros artistas y la gente ni se enteraba que eran mías. Tenía muchas ganas de que escucharan todas mis canciones, lo que yo escribo. Y ahí me entro esa curiosidad y esa picazón”.

Y es que salir de su zona de confort le tomó tiempo. El empujón se lo dieron otros artistas que lo invitaban a cantar. Luego cuando reunió a figuras del género urbano en un disco supo que había llegado el momento.

“Para mí, Epicentro fue una punta de lanza, porque llevaba haciendo producciones para varios artistas, pero en ese momento me di a la tarea de reunir a artistas cubanos de la música urbana. Y a partir de ese disco, en el que soy artista productor, pero no canto, me empieza a encender el bicho. Cada vez que le enviaba una canción a un artista, me decían: ‘¿por qué no cantas si cantas súper lindo? ¡Atrévete!’”

“Tal vez no me sentía tan decidido a enfrentar esto como mi profesión. Esperé un tiempo, seguí haciendo música y a mitad de 2022 me decidí, me dije: tengo muchas canciones que quiero sacar y me toca a mí dar la cara. Y ahí empecé a sacar mis temas como cantante”, agregó.

Su más reciente sencillo es Tonto, una bachata, en la que une su voz a la de Chacal, con quien ya había trabajado como productor y a quien admira como artista.

“He hecho música con él, pero esta es la primera canción que hacemos juntos en la que yo canto. Él es un tipo súper cariñoso y talentoso. Es súper versátil, todos los géneros que hace le quedan lindos, canta bien, hace todo bien, también escribe bien. Y meterse con él en el estudio es súper rico, porque hay tremenda química en la creación. Y la canción nos salió así, en un día grabamos, al otro estaba casi terminando la música, la mandamos a mezcla, hicimos el video y todo fue volando”, comentó.

“La idea me la mandó Alex Duval y cuando la escuché me encantó, le dije: quiero trabajar esto. No sabía si la íbamos a grabar juntos. Cuando la grabé, me gustó tanto que me dije la voy a sacar yo solo. Y cuando la grabé con mi voz en bachata, me vino la idea de llamar a Chacal, porque él hace bachatas y le va súper bien”.

Tonto cuenta una historia de desamor, tema que le inspira a componer.

“Habla de despecho y desamor, de una mujer que le rompe el corazón a un hombre que se las daba del galán, entonces dice que él se sacó la lotería, pero no por bueno, sino por todo el daño que ella le hizo”.

“Siempre me pasa que me es mucho más fácil escribir sobre el desamor que de amor. Tiene que ser que sienta algo bonito y escriba una canción de amor, pero el desamor y las cosas más callejeras se me dan más fácil, lo manejo muy bien. Cuando uno lleva un tiempo escribiendo, empieza a buscar puntos fuertes donde más el palabreo te funciona, donde mejor combinas palabras. Entonces, como es un oficio, ya me he adaptado a escribir y me gusta escribir mucho de lo que veo en la calle, de lo que se vive en las redes, cosas que miro constantemente”.

Sobre qué cambios le supone dejar de lado la producción para convertirse en cantante y lo que podría venir con la fama, comentó:

“En el momento en el que decides ser cantante todo cambia, porque no es solo cantar, tienes que agradar, estar en constante comunicación con el público. Cuando estaba como productor, estaba en mi casa haciendo música, nadie se enteraba de nada. Yo era feliz así, pero a medida que fue pasando el tiempo me dio la curiosidad de que la gente viera todo lo que puedo ofrecer”.

“Gracias a Dios siempre he sido una persona súper tranquila. A veces ves productores que son más artistas que los cantantes. No he tenido ese tipo de problema, porque soy un hombre súper enfocado en lo que hago y me dedico 100 por ciento a mi trabajo. No estoy para vivir esa película de la fama. No quiero hacer música para ser famoso, quiero hacer música que perdure, para que mis hijos hablen de mí y puedan decir que su papá fue alguien en la música. Eso lo que más me interesa: dejar granitos de arena en la música”.

En esta nueva faceta, Arce se propone continuar entregando música durante todo el año y llegarle a más público.

“Quiero sacar muchos sencillos, voy a intentar sacar una canción cada 45 días o dos meses, ese es mi plan. Ya tengo muchas canciones grabadas con varios artistas, pero ahora estoy enfocado en seguir creando para ver cuál será mi próximo sencillo, que ya creo que sé cuál es”.

“Siento que tengo que sacar tanta música todavía antes de regalar un álbum, porque primero tengo que crecer como cantante. Quiero más público, sacar muchos sencillos para tener una base de fans ya creada antes de que saque un disco. No quiero sacar un disco y que no pase nada”.

Asimismo, recordó cómo fue crecer en un hogar donde el lenguaje más hablado era el de la música.

“Cuando tenía unos ocho años ya mis hermanos eran súper famosos en La Habana. Eran los Pututi que tocaban con el Médico de la Salsa y ya estaban súper posicionados en la música, entonces el talento siempre lo tuve, pero eso me incentivó más a seguir los pasos. Ya cuando entré en la escuela era algo que no podía dejar de hacer, estaba en mi ADN. Estoy súper agradecido de mis hermanos, de la familia de la que vengo. Yo soy el que menos toca. Como bateristas, mis hermanos son unas bestias. Cuando yo llegué, ellos ya habían acabado con el mundo (risas)”.