Dale Pututi: "Nadie va a defender sus canciones mejor que uno"

Buscando internacionalizar la sonoridad del género urbano de Cuba, Alejandro ‘Pututi’ Arce se dio a conocer gracias a su primer disco como productor/artista titulado ‘Epicentro’, producción en la que logró congregar a reconocidos artistas cubanos como el Chacal, el Chulo, el Micha, Jacob Forever, Baby Lores, Eddy K, y Jorge Jr., de la agrupación Los 4.

Logro con el que el productor cubano saltó a la fama gracias al éxito del tema ‘A mi manera’, y con la que reivindicó el trabajo de quienes, tras bambalinas, hacen música e impulsan los hits del momento.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FChAmG25AY61%2F%3Futm_source%3Dig_web_button_share_sheet&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKEn1wiY4iwZAM7jarBCtvU5hWOAeKrpDGdQQzbyw1RmJzPdIx3OzLHSh16tvoOPO1HZBLA08XSxTZC1nXxj4kyviGDT8uEBhx3NZBrV5JizViqXlVhNLwHCirrO0Gn4i0yjjHRewZCASfOrM3ViZAOrSy3J4SYwZDZD View this post on Instagram A post shared by Dale Pututi (@dalepututi)

“Muy pocas veces la gente da el mérito a quienes están detrás de cámaras, y darme a conocer como productor-artista gracias a ‘Epicentro’ fue también una manera de dar a conocer todo el trabajo que hacemos quienes nos encerramos en el estudio con los artistas e intérpretes”, dijo el músico cubano quien próximamente lanzará un nuevo tema titulado ‘Lágrimas de champagne’, que interpretará junto a Gente de Zona.

“Creo que nadie le va a dar la importancia que le da uno a sus canciones, nadie las va a defender y se va a entregar con la misma garra. Esta nueva faceta mía como cantante podrá gustar o no, pero yo tengo la satisfacción de que estoy poniendo todo mi esfuerzo para que mi música llegue al público de la mejor manera”, dijo.

Sobre Dale Pututi:

Oriundo de Santa Clara, Alejandro ‘Pututi’ Arce es parte de la dinastía musical de la familia Pututi, apodo adquirido de su padre, quien tenía un grupo en Cuba llamado los Pupis. De ahí surge una casta de productores, músicos y compositores, entre los que Dale Pututi destaca por su trabajo como compositor de Aymée Nuviola y junto a Gente de Zona.

“Yo no me conformo, sigo trabajando arduamente como productor y director musical, y haciendo mucha música. Estoy involucrándome en proyectos que me inspiran y mi mueven, no quiero hacer música por hacer, mi meta es llevar la música cubana a su máximo esplendor”, finalizó.

@camila_mendoza