miércoles 19  de  noviembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 20 al 28 de noviembre

Flyer del concierto del Adrienne Arsht Center, Celia Sinfónica.&nbsp;

Flyer del concierto del Adrienne Arsht Center, "Celia Sinfónica". 

Captura de pantalla/Página web/Adrienne Arsht Center
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Adrienne Arsht Center

Con motivo del centenario de Celia Cruz, la Orquesta Sinfónica de FIU presenta un concierto junto a vocalistas e instrumentalistas que interpretan los emblemáticos temas de la legendaria artista. Celia Sinfónica, sábado 22 de noviembre, a las 8 pm. Entradas en www.arshtcenter.org.

Lee además
El compositor y productor Spread Lof. 
MÚSICA

Productor y compositor Spread Lof celebra tercer Latin Grammy de su carrera
Puesta en escena de Las sillas.
RESEÑA

La obra "Las sillas", un buen inicio para sala La 4ta. Pared

Kaseya Center

El exponente de la música mexicana Christian Nodal llega a Miami con su gira Pa’l Cora Tour. El concierto se lleva a cabo el viernes 28 de noviembre en el Kaseya Center. Los boletos pueden adquirirse en www.kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Trail

Una reunión de rutina de la asociación de vecinos de un condominio en Miami terminará convirtiéndose en una batalla campal cuando uno de los propietarios cuente a quien le va a rentar su apartamento. El condominio, viernes 21 de noviembre, a las 9 pm, con las actuaciones de Susana Pérez, Alberto Pujol, Roberto San Martín y Yuliet Cruz, entre otros. Entradas en teatrotrail.com.

Javier Ceriani sube al escenario una vez más con Antes que me maten, su unipersonal teatral donde el periodista enfrenta una condena insólita: ser juzgado por chismoso. Domingo 23 de noviembre, a las 5pm. Boletos en teatrotrail.com.

Artes Visuales

PinecrestGardens

La exposición Walter Mercado: Fe, esperanza y mucho amor celebra el mensaje de amor, espíritu y estilo del astrólogo puertorriqueño. Se puede visitar en PinecrestGardenshasta el 28 de diciembre.Para más información, visite pinecrestgardens.org.

Letras

Miami Book Fair

La Feria del Libro de Miamise celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores y firma de libros. La feria callejera se realiza el sábado 22 y domingo 23. Más información en miamibookfair.com.

Temas
Te puede interesar

Un tercer jurado del Miss Universo renuncia días antes del certamen

Desvinculan a Christian Nodal en demanda por falsificación de documentos

"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado del Miss Universo renuncia días antes del certamen

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU