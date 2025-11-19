Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Adrienne Arsht Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 20 al 28 de noviembre
Con motivo del centenario de Celia Cruz, la Orquesta Sinfónica de FIU presenta un concierto junto a vocalistas e instrumentalistas que interpretan los emblemáticos temas de la legendaria artista. Celia Sinfónica, sábado 22 de noviembre, a las 8 pm. Entradas en www.arshtcenter.org.
Kaseya Center
El exponente de la música mexicana Christian Nodal llega a Miami con su gira Pa’l Cora Tour. El concierto se lleva a cabo el viernes 28 de noviembre en el Kaseya Center. Los boletos pueden adquirirse en www.kaseyacenter.com.
Teatro Trail
Una reunión de rutina de la asociación de vecinos de un condominio en Miami terminará convirtiéndose en una batalla campal cuando uno de los propietarios cuente a quien le va a rentar su apartamento. El condominio, viernes 21 de noviembre, a las 9 pm, con las actuaciones de Susana Pérez, Alberto Pujol, Roberto San Martín y Yuliet Cruz, entre otros. Entradas en teatrotrail.com.
Javier Ceriani sube al escenario una vez más con Antes que me maten, su unipersonal teatral donde el periodista enfrenta una condena insólita: ser juzgado por chismoso. Domingo 23 de noviembre, a las 5pm. Boletos en teatrotrail.com.
PinecrestGardens
La exposición Walter Mercado: Fe, esperanza y mucho amor celebra el mensaje de amor, espíritu y estilo del astrólogo puertorriqueño. Se puede visitar en PinecrestGardenshasta el 28 de diciembre.Para más información, visite pinecrestgardens.org.
Letras
Miami Book Fair
La Feria del Libro de Miamise celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores y firma de libros. La feria callejera se realiza el sábado 22 y domingo 23. Más información en miamibookfair.com.