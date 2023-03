Daniel Radcliffe y Erin Darke esperan su primer hijo

Ambos artistas se conocieron en el rodaje del drama Kill Your Darlings de 2013, e iniciaron su relación. Posteriormente, volvieron a compartir en pantalla en 2016 en la comedia romántica Don't Think Twice.

Actualmente, el actor de 33 años protagoniza Miracle Workers, en donde Darke, de 38, también ha participado en algunos episodios.

El protagonista de Harry Potter se ha mostrado siempre reservado con su vida privada, pero en diferentes momentos ha manifestado su deseo de formar una familia, así como exponerlos al mundo del cine.

“Quiero que mis hijos, si existen y cuando existan... estuvieran cerca de los escenarios de películas, pero no querría la fama para ellos. Los platós de cine son lugares maravillosos, pero es realmente el lado de la fama lo que debe evitarse a toda costa“, dijo a la revista Newsweek en octubre de 2022, cuando promocionaba el filme Weird: The Al Yankovic Story.

Igualmente, en 2019, aseveró a la revista People que Erin Darke y él tienen una vida y relación bonita.

“Hacer las cosas más mundanas con ella, como simplemente ir de compras, es un placer. Es divertido. Nunca pensé que ir al supermercado sería una experiencia tan divertida, y estoy seguro de que suena muy triste. Pero es la alegría que esa persona puede aportar a esas actividades que, si ella no estuviera, serían un aburrimiento. Es el hecho de que esté allí es lo que las hace increíbles”, manifestó.

Tanto Radcliffe como Darke manifiestan sin problema su amor en diferentes escenarios, ya sea en las alfombras rojas o premiaciones, así como en sus actividades diarias.

FUENTE: REDACCIÓN