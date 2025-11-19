Desvinculan a Christian Nodal en demanda por falsificación de documentos

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- El Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México desvinculó a Christian Nodal y a sus padres, Cristina Nodal y Jaime González Terraza, del delito de falsificación de firmas en un proceso legal que se inició luego de que Universal Music Group presentara una demanda en 2021 contra el cantante y sus progenitores.

Fue el martes 18 de noviembre cuando la familia se dirigió al tribunal para conocer el veredicto de las autoridades. Sin embargo, la audiencia, según informa Univision , se retrasó nueve horas.

La mañana de este miércoles 19 se presentó la decisión del tribunal.

"No pudieron comprobar ni una sola (firma), por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado. Yo confío cien por ciento en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia", comentó Nodal a Despierta América y otros medios presentes.

Por su parte, la madre del intérprete, expuso que se encontraba feliz por el resultado. "(Estoy) feliz porque se hizo justicia, muy feliz, y ahora sí podemos cantarlo, con todo respeto del mundo, pero lo que es, es. Se trabajó muy duro".

No obstante, la batalla contra Universal Music continúa. El cantante expuso que seguirá luchando por sus masters en una demanda civil que sigue en curso. El equipo de Nodal aspira que el caso pueda llevarse a un escenario penal.

Acusación

En 2021, la familia Nodal presentó una demanda civil contra la disquera por los derechos de las canciones del músico mexicano. En los documentos recopilados por los abogados del cantante, se incluyeron pruebas de certificaciones de presuntos contratos que abalaba la propiedad de los temas que posee actualmente el sello musical.

Ante esto, Universal Music manifestó que los documentos no eran auténticos y en junio de 2024 respondió con una querella penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando a Nodal y sus padres de haber falsificado los contratos que presentaron.

"La defensa de Universal Music argumentó que peritos oficiales de la dependencia determinaron, mediante dictámenes en grafoscopía, que las firmas de los 32-34 convenios escritos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien, además, declaró que no prestó sus servicios a la familia", reseña Univision.