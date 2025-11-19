"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

MIAMI.- Siete estrellas de la música se unen en el escenario del Arsht Center en un concierto tributo a la legendaria Celia Cruz, en el marco de la conmemoración del centenario de la artista que llevara la música cubana a lejanas latitudes.

Acompañados por la Orquesta Sinfónica de FIU, Willy Chirino , Albita Rodríguez, Lucrecia, Lissette, Goyo, Lena Burke y Brenda Navarrete reimaginan en Celia Sinfónica las emblemáticas canciones que la Reina de la Salsa interpretó a lo largo de su trayectoria, con la dirección de Amaury Sánchez.

“Es un encuentro de artistas que hemos tenido una experiencia maravillosa con Celia de amistad, de amor y de familia. Y vamos a celebrar la vida y música de nuestra reina en su centenario. La selección de los temas ha sido maravillosa, a cargo de Omer Pardillo, su albacea universal. Y Gonzalo Rodríguez está a cargo de la dirección artística de Celia Sinfónica”, adelantó Lucrecia sobre lo que será el espectáculo.

“Yo voy a interpretar Cucala, Quimbara, Bemba colorá y Te busco. Y junto a Albita y Brenda voy a interpretar La vida es un carnaval y Quimbara”, agregó sobre el repertorio seleccionado para la gran noche de celebración.

Para la cantante cubana radicada en España, todas las canciones de Celia tienen algo especial, aunque hay algunas que provocan emoción en el público.

“Me encantan todas, mientras más pasa el tiempo y más conozco la discografía de nuestra reina y tengo el honor de cantarlas. En un concierto siempre hay una canción nueva. Es que todas son joyas. Su interpretación es magistral, su inspiración, las orquestaciones. Siempre digo Quimbara, porque es la rumba perfecta en un concierto, igual que Bemba colorá”, dijo Lucrecia.

“Se emocionan, claro. Y si hablamos del musical, la historia de Celia también emociona a la hora de la interpretación, con el pasaje de su vida. Te busco es una canción que emociona mucho. Y con Quimbara y Bemba colorá el público entero se pone de pie. Nostalgia habanera (por si acaso no regreso) es tremenda canción”, añadió.

Organizado por Loud and Live, Celia Sinfónica es un concierto itinerante que en 2026 llegará a Houston, Los Ángeles y México, y que clausura en Miami el programa de conciertos y actividades por la conmemoración del centenario este año.

Además, se concibiendo un disco que recoge, en la voz de Lucrecia, los temas de Celia, el musical, que verá la luz el próximo año y del que ya se desprende el primer sencillo, Bemba colorá. El próximo tema será El yerbero moderno, anticipó la cantante, quien también contó cómo se prepara para el concierto.

“Estudio mucho, como me preparo para todos los conciertos, repaso las letras. Estoy escuchando las nuevas orquestaciones que nos ha traído el maestro Amaury Sánchez y con muchas ganas de que todos sepan que se va a hacer este gran homenaje a nuestra reina. También pienso en lucir mis mejores galas, el peinado, en dar lo mejor de mí para salir al escenario. Pienso en todos los detalles, maquillaje, el calzado, si me voy a recoger las trenzas, en todo el outfit (atuendo). En cuanto a la ropa, ya tengo dos vestidos, uno de Maison Mesa, que es de un tono verde ribeteado con dorado, porque es de una tela que puso a secar al Sol”.