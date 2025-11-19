miércoles 19  de  noviembre 2025
MÚSICA

"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

Acompañados por la Orquesta Sinfónica de FIU, Willy Chirino, Albita, Lucrecia, Lissette, Goyo, Lena Burke y Brenda Navarrete honran a Celia Cruz

Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.

Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.

Iván Pedraza/ DLA
Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto&nbsp;Celia Sinfónica.

Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.

Iván Pedraza/ DLA
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ
Embed

MIAMI.- Siete estrellas de la música se unen en el escenario del Arsht Center en un concierto tributo a la legendaria Celia Cruz, en el marco de la conmemoración del centenario de la artista que llevara la música cubana a lejanas latitudes.

Acompañados por la Orquesta Sinfónica de FIU, Willy Chirino, Albita Rodríguez, Lucrecia, Lissette, Goyo, Lena Burke y Brenda Navarrete reimaginan en Celia Sinfónica las emblemáticas canciones que la Reina de la Salsa interpretó a lo largo de su trayectoria, con la dirección de Amaury Sánchez.

Lee además
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
JUSTICIA

Desvinculan a Christian Nodal en demanda por falsificación de documentos
Liam Gallagher, vocalista, y Noel Gallagher, cantante y guitarrista de la banda británica de rock Oasis, suben al escenario del Principality Stadium de Cardiff el 4 de julio de 2025 para el concierto inaugural de su esperadísima gira de reunión, casi 16 años después de su última actuación juntos.
ENTRETENIMIENTO

Reino Unido activa ofensiva contra revendedores de entradas de conciertos

“Es un encuentro de artistas que hemos tenido una experiencia maravillosa con Celia de amistad, de amor y de familia. Y vamos a celebrar la vida y música de nuestra reina en su centenario. La selección de los temas ha sido maravillosa, a cargo de Omer Pardillo, su albacea universal. Y Gonzalo Rodríguez está a cargo de la dirección artística de Celia Sinfónica”, adelantó Lucrecia sobre lo que será el espectáculo.

“Yo voy a interpretar Cucala, Quimbara, Bemba colorá y Te busco. Y junto a Albita y Brenda voy a interpretar La vida es un carnaval y Quimbara”, agregó sobre el repertorio seleccionado para la gran noche de celebración.

Para la cantante cubana radicada en España, todas las canciones de Celia tienen algo especial, aunque hay algunas que provocan emoción en el público.

“Me encantan todas, mientras más pasa el tiempo y más conozco la discografía de nuestra reina y tengo el honor de cantarlas. En un concierto siempre hay una canción nueva. Es que todas son joyas. Su interpretación es magistral, su inspiración, las orquestaciones. Siempre digo Quimbara, porque es la rumba perfecta en un concierto, igual que Bemba colorá”, dijo Lucrecia.

“Se emocionan, claro. Y si hablamos del musical, la historia de Celia también emociona a la hora de la interpretación, con el pasaje de su vida. Te busco es una canción que emociona mucho. Y con Quimbara y Bemba colorá el público entero se pone de pie. Nostalgia habanera (por si acaso no regreso) es tremenda canción”, añadió.

Organizado por Loud and Live, Celia Sinfónica es un concierto itinerante que en 2026 llegará a Houston, Los Ángeles y México, y que clausura en Miami el programa de conciertos y actividades por la conmemoración del centenario este año.

Además, se concibiendo un disco que recoge, en la voz de Lucrecia, los temas de Celia, el musical, que verá la luz el próximo año y del que ya se desprende el primer sencillo, Bemba colorá. El próximo tema será El yerbero moderno, anticipó la cantante, quien también contó cómo se prepara para el concierto.

“Estudio mucho, como me preparo para todos los conciertos, repaso las letras. Estoy escuchando las nuevas orquestaciones que nos ha traído el maestro Amaury Sánchez y con muchas ganas de que todos sepan que se va a hacer este gran homenaje a nuestra reina. También pienso en lucir mis mejores galas, el peinado, en dar lo mejor de mí para salir al escenario. Pienso en todos los detalles, maquillaje, el calzado, si me voy a recoger las trenzas, en todo el outfit (atuendo). En cuanto a la ropa, ya tengo dos vestidos, uno de Maison Mesa, que es de un tono verde ribeteado con dorado, porque es de una tela que puso a secar al Sol”.

Temas
Te puede interesar

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Daniel Radcliffe envía carta a actor que interpreta a Harry Potter en nueva serie

Paris Jackson demanda de nuevo a responsables del patrimonio de Michael Jackson

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, respalda a Gelien Castillo y William Marrero al Concejo. 
NUEVO ÓRGANO LEGISLATIVO

Hialeah: Bryan Calvo anuncia respaldo a Gelien Pérez y William Marrero para el Concejo y llama a "unificar el gobierno"

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
EEUU

Congreso vota a favor de publicar archivos de investigación a Epstein, otra "cortina de humo" de los demócratas

Te puede interesar

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles

Por Daniel Castropé
Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Billete de dólar junto a monedas de la criptomoneda bitcoin
JUSTICIA

Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.
POLÍTICA LOCAL

Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein