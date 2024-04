Danna Paola sufre ataque de pánico en lanzamiento de álbum

"Sin embargo, algunos de sus temas se filtraron en internet, situación que le provocó estrés, pues las cosas no resultaron como ella lo había planeado", agregó la cadena.

De acuerdo con el reportaje, la intérprete tenía previsto una cita con los medios de comunicación a las 11:15 a.m., hora México, pero fue hasta 1:00 p.m. que pudo llegar al lugar de la presentación donde explicó el motivo del retraso.

"Sufrí un ataque de pánico antes de salir de mi casa. Sigo asimilando todo lo que está ocurriendo", declaró la actriz de Élite.

Danna Paola revela que sufre depresión y ansiedad

Esta no es la primera vez que a Danna Paola se le vincula con una situación de salud mental. En octubre de 2002, la artista de 28 años reveló que sufría de depresión y ansiedad.

"Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto. Pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aun así trato de mantenerme fuerte", explicó la mexicana en su cuenta de Instagram.

"Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada", agregó.

La depresión afecta más a mujeres que a hombres

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental común, que afecta al 5% de la población adulta en todo el mundo.

"La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En todo el mundo, más del 10% de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años", plante el organismo en su página web.

"Si cree que existe el peligro de que, a corto plazo, pueda hacerse daño, póngase en contacto con un servicio de emergencia o con una línea de atención telefónica para situaciones de crisis", exhorta la OMS.