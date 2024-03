Danna Paola se disculpa con una mujer en X tras polémica por usuario

Sin embargo, cuando trató de cambiar el de su X (antes Twitter), la plataforma no se lo permitió porque una usuaria ya lo tiene. Ante esto, la intérprete compartió en un canal de difusión que posee con algunos fanáticos su frustración, pues la mujer le solicitó 400 mil dólares como pago para ceder el usuario.

Ante esto, la cantante envió un voice a sus seguidores comentándoles la situación y aseverando que debían buscar juntos una manera para obtenerlo sin pagar.

"Tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea es mi nombre, el Twitter de la señora qué", dijo la intérprete.

Sin embargo, la conversación se filtró en redes, lo que ocasionó una ola de rechazo en contra de Danna Paola, quien fue acusada de promover el odio.

La respuesta de la intérprete

Ante la controversia, Danna Paola hizo frente a los comentarios y emitió una disculpa.

"@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control", escribió la cantante en su cuenta de X.

Asimismo, la artista explicó que su intención nunca fue incitar agresiones en su contra, solo compartió con sus fanáticos su pensar ante el cobro del user name.

"Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día!", agregó.

Pese a su disculpa, algunos internautas continuaron su enfado y rechazaron que difundiera una información tan delicada.

Ahora el nombre de usuario de la cantante es @Dannajustdanna.