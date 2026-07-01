miércoles 1  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Danny Glover revela detalles sobre diagnóstico de alzheimer

Glover hizo público que padecía la enfermedad en The Today Show, de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el alzheimer

El actor danny Glover.
El actor danny Glover. EFE

WASHINGTON.- El actor estadounidense Danny Glover hizo público el alzheimer que padece y compartió algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla en una entrevista concedida a la revista People en la que lanza un mensaje de optimismo a quienes sufren esta dolencia.

"Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró Glover.

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El actor, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas de la revista "alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas", según la propia publicación y confirmando lo que su hija Clarisa asegura: "creo que a veces está consciente y otras no".

Glover hizo público este martes que padecía la enfermedad en The Today Show, de la cadena NBC, con el objetivo, según explicó, de visibilizar el alzheimer y también de transmitir que sigue adelante pese al diagnóstico.

Trayectoria legendaria

Tras saltar a la fama por El color púrpura, Glover consolidó su popularidad en Arma letal junto a Mel Gibson.

El propio actor asegura que trabajar con Gibson "fue genial" y también dedicó palabras en la entrevista a Oprah Winfrey y aseguró que con sus películas, había tenido "la oportunidad de hablar sobre cómo veo el mundo y qué papel he desempeñado en él. Empecé a actuar porque era ciudadano. La actuación fue lo que me dio voz".

El activismo ha formado parte de la trayectoria de Glover, llegó a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt, y en la entrevista en People relata algunas de sus vivencias.

"Recuerdo cuando Nelson Mandela salió de prisión y estábamos caminando", explica sobre el presidente sudafricano antiapartheid, a quien apoyó e interpretó en una película para televisión de 1987, "(la esposa de Mandela) Winnie se acercó y Mandela dijo: 'Winnie, ahí está tu otro marido'. Fue gracioso"

FUENTE: EFE

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