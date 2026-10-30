viernes 30  de  octubre 2026
MÚSICA

Daddy Yankee asegura que el amor es el tema central de nuevo álbum "La Postal"

Sobre los sonidos, el autor del éxito global 'Gasolina' aseguró que viajan desde Puerto Rico hasta África, la India y más allá

El artista urbano Daddy Yankee

El artista urbano Daddy Yankee

Cortesía/ Santa Cruz Communications

SAN JUAN.- El puertorriqueño Daddy Yankee lanzó este viernes su nuevo álbum de estudio, 'La Postal', en el que el amor es el tema central de sus 15 canciones, que cuentan con colaboraciones de reconocidos artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.

Cada canción es "una carta de amor" que explora desde el amor romántico, familiar y propio, hasta el amor a la música latina, en un recorrido intercultural que fusiona sonidos afro, caribeños y punyabíes con el estilo característico de Daddy Yankee de reguetón.

Lee además
 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 
FAMOSOS

Kim Kardashian se somete a operación por esofagitis: "Lo mismo que tuvo mi papá"
El director artístico de Serpentine, Hans Ulrich Obrist, y Melanie Nenning Herrera, fundadora de la consultora de arte ORBE Consultants.
ARTES VISUALES

"Penetrable", del artista venezolano Jesús Soto, registra récord de visitantes en Londres

"No quería hacer un álbum sobre el amor como una fantasía. Quería mostrar el amor como una fuerza: el amor entre dos personas. Quería contar la historia real del amor: lo que vivimos, lo que sentimos y lo que muchas veces no sabemos cómo expresar", explicó el artista en un comunicado.

El ganador de siete Grammy Latinos insistió en que se trata de "un amor que no siempre es perfecto ni falso, un amor crudo y real, con sus momentos de felicidad, sus contradicciones, sus heridas, sus despedidas y su sanación".

"Este álbum nace de las experiencias reales que vivimos en una relación: el amor verdadero y el verdadero desamor, sin filtros y sin pretender ser algo que no somos. También habla del amor familiar, de la disciplina de amarse a uno mismo y del amor que surge de la fe", añadió.

Festival de sonidos

Sobre los sonidos, el autor del éxito global 'Gasolina' aseguró que viajan desde Puerto Rico hasta África, la India y más allá, pero "el corazón del álbum es universal".

Además de producir personalmente gran parte del álbum, trabajó junto a figuras como Bizarrap, en el tema 'Pa’ Que Llorar'; Cardi B, en 'Cosita'; Danny Ocean, 'Alfombra Voladora'; De La Rose, 'Enawo'; Diljit Dosanjh, 'Pokito'; y Myke Towers, 'Se Va'.

Una parte significativa de la producción también estuvo a cargo de su hijo, el productor Jeremy Ayala González, quien ha trabajado con artistas como Myke Towers, Duki y Bad Gyal.

El sencillo principal, 'Pokito', presenta una colaboración con Dosanjh, fenómeno musical de la India, trazando una conexión directa entre Puerto Rico y Punyab.

Al hablar sobre 'Pokito', Daddy Yankee señaló que siempre creyó que la música punyabí y el reguetón podían formar "una gran combinación".

"Diljit vino a Puerto Rico y grabamos la canción cara a cara, y eso fue realmente especial. La canción trata sobre trabajar duro y la disciplina como parte del amor propio. Venimos de distintas partes del mundo, pero entendemos esa misma hambre de salir adelante", subrayó.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Jorge Luis Chacín: “Este álbum está hecho de música con propósito”

Netflix confirma quinta temporada del drama político "The Diplomat"

De 'Blade Runner 2099' a 'Lord of the Rings': un noviembre de series de ciencia ficción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expresidente demócrata Barack Hussein Obama hace campaña junto al candidato demócrata al Senado por Michigan, el musulmán Abdul El-Sayed (izquierda).  
Análisis

Mientras EEUU duerme, el islamismo lo destruye desde dentro

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
SEGURIDAD

Presidente de Colombia ordena militarizar ciudad fronteriza con Venezuela tras ola de violencia

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU. 
MIGRACIÓN

Trump impone sanciones a más de 15 personas vinculadas a organización de caravanas migrantes hacia EEUU

Dos sistemas de defensa aérea estadounidenses AN/TWQ-1 Avenger aparecen emplazados sobre una plataforma flotante en la laguna Lake Worth, frente a la costa de Mar-a-Lago —donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, el 24 de octubre de 2026 en Palm Beach, Florida.
FLORIDA

EEUU refuerza seguridad de Trump, blinda con sistemas de defensa aérea su residencia en Mar-a-Lago

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
DIPLOMACIA

Rubio recibe en Atlanta a los ministros de exteriores del G20

Por Leonardo Morales
Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Jueza Analisa Torres, quien recibió el expediente de Maduro y Flores por narcoterrorismo, el 28 de octubre de 2026
NARCOTERRORISMO

Nueva jueza para la causa Maduro y Flores ordena continuar proceso judicial sin cambios

Entre sus roles más memorables destacan el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el del profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men.
DUELO

Elenco de "Star Trek" y el mundo del cine honran legado de Patrick Stewart