David Bisbal anuncia las primeras fechas de la gira "En tus planes"

David Bisbal gira "En tus planes" 2020

01 oct - Monterrey Pabellón M 03 oct - Ciudad de México Teatro Metropólitan 10 oct - Orlando, FL House of Blues 11 oct - MIAMI, FL The Fillmore Miami Beach 13 oct - Atlanta, GA Buckhead Theatre 14 oct - Washington, DC The Fillmore Silver Spring 17 oct - New York, NY Stage 4822 oct - Chicago, IL Copernicus Center 24 oct - Houston, TX Arena Theatre 25 oct - Dallas, TX Majestic Theatre 29 oct - San Antonio, TX Aztec Theatre 30 oct - McALLEN, TX Performing Arts Center 01 nov - El Paso, TX Plaza Theatre 03 nov - Las Vegas, NV House of Blues 06 nov - San Jose, CA National Civic Center.

Estos conciertos se suman así a los ya confirmados en España y Europa y son solo el preámbulo al futuro comunicado en las próximas semanas de nuevos shows en España, Europa, USA, México y Latinoamérica.