David G. Derrick Jr. y Jason Hand dirigen el nuevo viaje de "Moana"

Cortesía/ Disney Plus

MIAMI.- Ya está en disponible en Disney Plus y formatos digitales Moana 2, la secuela de una de las películas animadas más queridas del estudio. Ambientada tres años después de la primera entrega, en esta nueva aventura Moana y Maui (con una tripulación incluida) se embarcan en un viaje a través de los mares para conseguir a otros navegantes, enfrentarse a peligros, reconectar con sus ancestros y construir una nueva comunidad. Una historia sobre la importancia de honrar a nuestros orígenes y la necesidad de buscar un futuro mejor para todos. Números musicales pegajosos, animación de lujo, criaturas mágicas y mucha emoción son algunos de los ingredientes que harán de Moana 2 una experiencia inolvidable para todos en casa.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con David G. Derrick Jr. y Jason Hand, parte del trío de directores responsables de las aventuras de Moana 2. Con una extensa carrera en el departamento de animación y trabajando en títulos como Moana, Zootopia, Encanto, Big Hero 6, Raya and the Last Dragon, ambos se lanzan al ruedo con la silla de dirección en esta secuela. Los animadores nos contaron su experiencia con esta nueva historia, los retos que enfrentaron, la dinámica liderando un departamento de más de 500 personas, cómo fue trabajar siendo 3 cabezas diferentes y sus momentos favoritos de la película.