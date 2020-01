David Schwimmer niega que "Friends" sea homófoba y racista

David Schwimmer concedió una entrevista a The Guardian para responder a las críticas. "No me importa. Esa serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo con protección, el matrimonio homosexual y las relaciones. En el piloto de la serie la esposa de mi personaje lo dejó por una mujer y hubo una boda lesbiana, de mi ex y su esposa, a la que asistí", explicó.