"Miami es un Chiste", el festival internacional de comedia en español, regresa más grande a Miami y se expande a Orlando

MIAMI.- Luego del rotundo éxito de su edición inaugural en 2025, “Miami es un Chiste” regresa más grande, más ambicioso y con una expansión histórica que lo consolida como el encuentro humorístico en español más grande de los Estados Unidos.
Por primera vez, el festival no solo transformará a Miami en el epicentro del humor latino, sino que también llegará a Orlando, marcando un nuevo capítulo en su crecimiento. "Miami es un Chiste y Orlando También" se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo en Miami y del 3 al 7 de junio en Orlando. Los boletos ya están a la venta en www.MiamiesunChiste.com.
Una vez más, el reconocido Miami Improv será el epicentro de la risa y el talento hispano, reuniendo a más de 55 comediantes de distintos países de América Latina y España, celebrando la diversidad del humor en todas sus formas.
Con 26 shows en Miami y 13 en Orlando, la impresionante lista de talento incluye a:
Más que un festival, “Miami es un Chiste” es una plataforma de conexión cultural que une artistas, creadores, profesionales de la industria y audiencias multiculturales. El festival ofrecerá presentaciones de stand-up, pódcasts en vivo y sketches en español, inglés y spanglish. La programación busca reflejar la diversidad de estilos, acentos y perspectivas que caracterizan al humor latino contemporáneo.
La expansión a Orlando marca un nuevo capítulo en el crecimiento del festival, ampliando su alcance y acercando el talento latino a nuevas audiencias dentro del estado de Florida.
Con esta edición ampliada, el festival reafirma su misión de conectar talentos internacionales con el mercado estadounidense, impulsando carreras y consolidando a la Florida como el epicentro del humor en español en Estados Unidos.
“Miami es un Chiste" es patrocinado por Adriana Tovar Attorney At Law, Premium Beer Polar, P.A.N. US, y Tepuy Travel LLC.
Siga a @miamiesunchiste en Instagram, TikTok y Facebook para conocer las últimas noticias sobre el evento.