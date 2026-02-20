"Miami es un Chiste", el festival internacional de comedia en español, regresa más grande a Miami y se expande a Orlando

Algunos de los participantes del festival "Miami es un Chiste" 2026.

MIAMI .- Luego del rotundo éxito de su edición inaugural en 2025, “Miami es un Chiste” regresa más grande, más ambicioso y con una expansión histórica que lo consolida como el encuentro humorístico en español más grande de los Estados Unidos.

Por primera vez, el festival no solo transformará a Miami en el epicentro del humor latino, sino que también llegará a Orlando, marcando un nuevo capítulo en su crecimiento. " Miami es un Chiste y Orlando También" se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo en Miami y del 3 al 7 de junio en Orlando. Los boletos ya están a la venta en www.MiamiesunChiste.com .

Una vez más, el reconocido Miami Improv será el epicentro de la risa y el talento hispano, reuniendo a más de 55 comediantes de distintos países de América Latina y España, celebrando la diversidad del humor en todas sus formas.

Con 26 shows en Miami y 13 en Orlando, la impresionante lista de talento incluye a:

Argentina: Laila Roth, Florencia Rizzo, Lucas Lauriente

Chile: Fabrizio Copano

Chile: Fabrizio Copano

Costa Rica: Stephan Dyer

Cuba: Bonco Quiñongo, Rami Cuba, El Manu, Ailín González, Alberto Rojas

Guatemala: Tarek Turjman

España: Galder Varas, David Cepo

México: Alexis de Anda

República Dominicana: Patricia Peña, Ariel Santana, El Pío, Starlyn Ramírez, Splou, Tiby Camacho

Puerto Rico: Titito Sánchez, Cristina Sánchez, Erick Bonilla, Kiko Blade, Ernesto Rolón

Venezuela: Nanutria, Kabeto, Luis Chataing, Led Varela, Abelardo, Neisser, Daniel Pistola, Yxa Fuentes, Manuel Ángel Redondo, Gabo Ruiz, Francisco Ramos

"Ha pasado casi un año desde que vivimos la primera edición de "Miami es un Chiste", y en este tiempo han sucedido muchas cosas. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a reír juntos, y recargarnos. Este año será un verdadero "Mundial de Risa" en Miami, y Orlando también", dijo Ximena Otero, productora ejecutiva de Miami es un Chiste.

Más que un festival, “Miami es un Chiste” es una plataforma de conexión cultural que une artistas, creadores, profesionales de la industria y audiencias multiculturales. El festival ofrecerá presentaciones de stand-up, pódcasts en vivo y sketches en español, inglés y spanglish. La programación busca reflejar la diversidad de estilos, acentos y perspectivas que caracterizan al humor latino contemporáneo.

La expansión a Orlando marca un nuevo capítulo en el crecimiento del festival, ampliando su alcance y acercando el talento latino a nuevas audiencias dentro del estado de Florida.

Con esta edición ampliada, el festival reafirma su misión de conectar talentos internacionales con el mercado estadounidense, impulsando carreras y consolidando a la Florida como el epicentro del humor en español en Estados Unidos.

“Miami es un Chiste" es patrocinado por Adriana Tovar Attorney At Law, Premium Beer Polar, P.A.N. US, y Tepuy Travel LLC.

