sábado 21  de  febrero 2026
HUMOR

"Miami es un Chiste", el festival internacional de comedia en español, regresa más grande a Miami y se expande a Orlando

El festival crece, se expande y reafirma su lugar como el encuentro humorístico en español más grande de los Estados Unidos

Algunos de los participantes del festival Miami es un Chiste 2026.&nbsp;

Algunos de los participantes del festival "Miami es un Chiste" 2026. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego del rotundo éxito de su edición inaugural en 2025, “Miami es un Chiste” regresa más grande, más ambicioso y con una expansión histórica que lo consolida como el encuentro humorístico en español más grande de los Estados Unidos.

Por primera vez, el festival no solo transformará a Miami en el epicentro del humor latino, sino que también llegará a Orlando, marcando un nuevo capítulo en su crecimiento. "Miami es un Chiste y Orlando También" se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo en Miami y del 3 al 7 de junio en Orlando. Los boletos ya están a la venta en www.MiamiesunChiste.com.

Lee además
Roberto Jaramillo llegó a EEUU en 2016 y trabajó durante tres años recogiendo platos sucios. Hoy, esa etapa se convierte en parte esencial de su relato escénico
ESCENA

Roberto Jaramillo mezcla humor y superación en su gira por EEUU
El grupo Los 3 de La Habana actúa en reapertura de Salón Tropical. 
ESCENA

Humor y música marcan reapertura de salón de celebraciones en Hialeah

Una vez más, el reconocido Miami Improv será el epicentro de la risa y el talento hispano, reuniendo a más de 55 comediantes de distintos países de América Latina y España, celebrando la diversidad del humor en todas sus formas.

Con 26 shows en Miami y 13 en Orlando, la impresionante lista de talento incluye a:

  • Argentina: Laila Roth, Florencia Rizzo, Lucas Lauriente
  • Chile: Fabrizio Copano
  • Colombia: Pamela Ospina, Silvia de Frente
  • Costa Rica: Stephan Dyer
  • Cuba: Bonco Quiñongo, Rami Cuba, El Manu, Ailín González, Alberto Rojas
  • Guatemala: Tarek Turjman
  • España: Galder Varas, David Cepo
  • México: Alexis de Anda
  • República Dominicana: Patricia Peña, Ariel Santana, El Pío, Starlyn Ramírez, Splou, Tiby Camacho
  • Puerto Rico: Titito Sánchez, Cristina Sánchez, Erick Bonilla, Kiko Blade, Ernesto Rolón
  • Venezuela: Nanutria, Kabeto, Luis Chataing, Led Varela, Abelardo, Neisser, Daniel Pistola, Yxa Fuentes, Manuel Ángel Redondo, Gabo Ruiz, Francisco Ramos

“Ha pasado casi un año desde que vivimos la primera edición de “Miami es un Chiste”, y en este tiempo han sucedido muchas cosas. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a reír juntos, y recargarnos. Este año será un verdadero “Mundial de Risa” en Miami, y Orlando también”, dijo Ximena Otero, productora ejecutiva de Miami es un Chiste. “Ha pasado casi un año desde que vivimos la primera edición de “Miami es un Chiste”, y en este tiempo han sucedido muchas cosas. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a reír juntos, y recargarnos. Este año será un verdadero “Mundial de Risa” en Miami, y Orlando también”, dijo Ximena Otero, productora ejecutiva de Miami es un Chiste.

Más que un festival, “Miami es un Chiste” es una plataforma de conexión cultural que une artistas, creadores, profesionales de la industria y audiencias multiculturales. El festival ofrecerá presentaciones de stand-up, pódcasts en vivo y sketches en español, inglés y spanglish. La programación busca reflejar la diversidad de estilos, acentos y perspectivas que caracterizan al humor latino contemporáneo.

La expansión a Orlando marca un nuevo capítulo en el crecimiento del festival, ampliando su alcance y acercando el talento latino a nuevas audiencias dentro del estado de Florida.

Con esta edición ampliada, el festival reafirma su misión de conectar talentos internacionales con el mercado estadounidense, impulsando carreras y consolidando a la Florida como el epicentro del humor en español en Estados Unidos.

“Miami es un Chiste" es patrocinado por Adriana Tovar Attorney At Law, Premium Beer Polar, P.A.N. US, y Tepuy Travel LLC.

Siga a @miamiesunchiste en Instagram, TikTok y Facebook para conocer las últimas noticias sobre el evento.

Temas
Te puede interesar

Entre humor, cuerpo y libertad, Chris Ferreira reescribe la forma de hablar de nutrición

Celebran este domingo 22 de febrero el Love-In Music Festival en North Miami Beach

Directora de la Berlinale desmiente censura a cineastas pro-Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Segunda y breve carta de Marco Rubio
OPINIÓN

Segunda y breve carta de Marco Rubio

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
María Corina Machado y María Elvira Salazar.
TRANSICIÓN

María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años

Luis Manuel Otero Alcántara. 
CUBA

Desde prisión, Luis Manuel Otero Alcántara impulsa performance religioso en La Habana

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos