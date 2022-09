De la Parra y Muñoz estrenan "The Silence of Sound"

La clown mexicana Gabriela Muñoz, cuyo nombre artístico es Chula the Clown, se mira en el espejo tras maquillarse durante una entrevista en la Ciudad de México el 26 de agosto de 2022. Muñoz estrenará el espectáculo de música clásica y clown "The Silence of Sound" en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 6 de septiembre.