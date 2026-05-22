Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

La justicia española ordenó a Hacienda que devuelva a la cantante Shakira más de 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), tras anular una sanción correspondiente al ejercicio de 2011, según un documento judicial consultado el lunes.

El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales, respecto al ejercicio de 2011.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros, según el documento. Esta engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones), la multa impuesta en su momento por infracción muy grave (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

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Hijo del fundador de Mango paga fianza para eludir prisión provisional

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pagó este martes una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic, al caer por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.

Una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, decidió fijarle prisión provisional eludible con la abultada fianza, que Andic consignó poco después. Igualmente, la jueza acordó como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio y las comparecencias semanales en el juzgado, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Poco antes de las 5:00 pm, Jonathan Andic, de 45 años, salió de los juzgados acompañado de sus abogados y ya sin las esposas con las que había sido conducido a declarar por la policía horas antes, según constató una periodista de la AFP.

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Rumanía ordena arresto del rapero estadounidense Wiz Khalifa por consumir marihuana

La Justicia rumana ha emitido una orden de arresto contra el rapero estadounidense Wiz Khalifa tras haber sido condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas, en un caso que se inició hace casi dos años cuando fue detenido por fumar marihuana en pleno concierto.

La Policía abrió una investigación durante la que se constató que el músico estaba en posesión de 18 gramos de cannabis, un delito penado con hasta dos años de cárcel en Rumanía.

El nombre real del artista, Thomas Cameron Jibril, aparece en la categoría de 'personas en búsqueda' de la Policía rumana. El Tribunal Superior de Casación confirmó una sentencia de diciembre de 2025 que imponía al artista nueve meses de prisión.

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Brad Pitt ausente en graduación de Zahara, hija con Angelina Jolie

La hija mayor de Angelina Jolie, Zahara, se graduó de la universidad, en una ceremonia donde no pasó por alto la ausencia de su padre, Brad Pitt. Si bien en el programa figuraba como Zahara Marley Jolie-Pitt, al subir a la tarima su nombre se leyó sin el apellido paterno.

Zahara ya había dado de qué hablar por esta misma razón. La primera vez fue al utilizar solo el apellido de su madre tras unirse a la hermandad Alpha Kappa Alpha en noviembre de 2023. Luego volvió a prescindir del apellido de su padre en un brunch que ofreció una organización benéfica en el que resaltó su relación con su madre.

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Kylie Minogue revela en documental de Netflix que fue diagnosticada con cáncer en 2021

Kylie Minogue reveló que fue diagnosticada en 2021 con cáncer. La cantautora australiana dio la noticia en el documental de Netflix donde aborda cómo lidió con el primer diagnóstico de cáncer de seno que enfrentó en 2005.

En el adelanto, que se ha viralizado en redes, la artista señaló que en la primera década del 2000 se sintió desconectada de su cuerpo y en medio de la incertidumbre tuvo que lidiar con los titulares.

En el audiovisual, la intérprete de Can't Get You Out of My Head explica que trató de hallar un momento adecuado para revelar su padecimiento, como cuando volvió a la música en 2023 con Padam Padam. Sin embargo, no se sintió lista para hacerlo.

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