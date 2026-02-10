Festival de cine judío en Miami premia a los mejores filmes proyectados

MIAMI. - El Miami Jewish Film Festival culminó su 29na. edición con la premiación de varias producciones cinematográficas.

El Premio del Jurado de la Crítica, otorgado por miembros del Florida Film Critics Circle y periodistas internacionales, fue concedido a The Sea, dirigida por Shai Carmeli-Pollack, que recoge una colaboración histórica entre cineastas judíos y palestinos y fue película candidata a los Premios Óscar 2026.

El Premio del Jurado Next Wave, seleccionado por un panel de jóvenes amantes del cine, fue otorgado a The Legend of Juan Jose Mundo, de Michael Walker. Honorable Mr. Morgenthau, de Hilan Warshaw, recibió el Premio del Jurado Kadima por su oportuna exploración de la historia judía, mientras que el Premio Torchbearer honró a Hold On to Your Music, de Josh Aronson y Adam R. Wood. El director Matthew Shear fue nombrado Cineasta Emergente del Año por Fantasy Life.

Los Premios del Público fueron concedidos a Once Upon My Mother, de Ken Scott (Mejor Largometraje de Ficción), A Letter to David, de Tom Shoval (Mejor Documental), Pure Luck, de Guy Amir y Hanan Savyon (Mejor Película Israelí), y al cortometraje documental In Protest, de Carli Fogel y Paula Kweskin (Mejor Cortometraje).

El Festival se inauguró con el estreno de Once Upon My Mother, de Ken Scott, en el Miami Beach Bandshell, atrayendo a una audiencia récord.

El programa de este año presentó 139 películas —105 largometrajes y 34 cortometrajes— de 25 países, lo que marca la mayor selección de películas presentada por cualquier festival de cine judío en el mundo en 2026. Más de 80 proyecciones virtuales ampliaron el alcance del Festival.

El encuentro cinematográfico concluyó con broche de oro, la película ganadora del Premio Emmy Internacional The Ring, de Adir Miller y los directores Doron y Yoav Paz, cautivó a la audiencia.

Más allá de la pantalla, el MJFF organizó más de 90 eventos cinematográficos en nueve sedes de todo el Gran Miami, dando la bienvenida a más de 90 cineastas, artistas e invitados especiales internacionales. Entre los asistentes destacados se encontraban Amanda Peet, Jill Kargman, el cineasta nominado al Óscar Juan José Campanella, el reconocido documentalista Alan Berliner, los íconos de la comedia israelí Guy Amir y Hanan Savyon, la productora Nancy Spielberg, la pianista nominada al Grammy Mona Golabek y la legendaria cantautora Carol Connors.

«El extraordinario éxito del Miami Jewish Film Festival de este año confirma algo en lo que creemos profundamente: que la experiencia compartida de ir al cine sigue siendo importante —quizás ahora más que nunca—. En un momento de profunda división, el cine continúa siendo un puente poderoso, que une a las personas a través de culturas, generaciones y perspectivas», afirmó Igor Shteyrenberg, director ejecutivo del Miami Jewish Film Festival.

En total, el Festival presentó 15 estrenos mundiales, 19 estrenos internacionales, 13 estrenos en Norteamérica, 3 estrenos en Estados Unidos, 8 estrenos en la Costa Este, 48 estrenos en el sureste de EE. UU. y 20 estrenos en Florida, además de más de 80 conferencias, cineastas, actores y académicos.

Sobre la base de este impulso histórico, el Miami Jewish Film Festival anunció que su 30.ª edición se llevará a cabo del 13 al 28 de enero de 2027.