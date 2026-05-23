De Universal Studios a International Drive: un viaje por el corazón de Orlando

MIAMI.- Con más de 75 millones de visitantes al año, los parques temáticos de Orlando se afianzan como los grandes destinos turísticos de Florida, adonde muchos acuden en busca de entretenimiento.

De los más de 10 grandes centros de atracciones, desde Walt Disney World y Epcot Center hasta Universal Studios, la oferta no solo es impresionante, sino también desafiante a la hora de elegir.

De hecho, la firma Universal Orlando Resort suma un cuarto parque a su catálogo con Universal Epic Universe, que cuenta con cinco atracciones inmersivas.

Además de parques temáticos, Orlando se prepara para formar parte de los festejos de la Copa Mundial FIFA 2026 con un partido amistoso entre Inglaterra y Costa Rica el 10 de junio en el Inter&Co Stadium. Serán siete días de festividades en Pointe Orlando con transmisiones en vivo de los 104 partidos del gran certamen internacional, incluyendo proyecciones al aire libre en pantalla gigante para los encuentros más destacados, música en vivo, comida internacional y una tienda con productos conmemorativos.

Universal Studios

Para comenzar, optamos por Universal Studios, un lugar que tanto niños como adultos pueden disfrutar, sobre todo si son amantes del cine de Hollywood.

Lo primero que notas no es el gran arco de entrada ni la música que se apodera del ambiente, sino la sensación de que aquí todo se desenvuelve a gran escala.

A media mañana, el parque ya está a tope. Escuchas el estruendo de Hollywood Rip Ride Rockit antes de verlo: su ascenso vertical impulsa a los pasajeros hacia el cielo, y de pronto parecen caer al vacío para tocar la tierra.

Cerca, la voz metálica de Optimus Prime resuena desde Transformers, mientras caminas hacia los Minions de Despicable Me, Revenge of the Mummy o un viaje alucinante por las alturas de Nueva York.

Pero la mejor aventura ocurre cuando atraviesas el muro de ladrillos escondido entre fachadas que rememoran Londres y entras en el mundo de Harry Potter.

Unos se reúnen y susurran. Otros tocan los ladrillos con cautela o apuntan a los escaparates con la típica varita mágica de la famosa saga de siete novelas de fantasía. Los más seguros siguen adelante y atraviesan Diagon Alley: no es solo escenografía con viejas y polvorientas edificaciones, sino un lugar que parece regirse por sus propias reglas, con tiendas y restaurantes.

Los edificios torcidos se inclinan hacia adentro, como si compartieran secretos. Un dragón sobre el Banco Gringotts escupe fuego, y puedes sentir el calor ondular sobre tu rostro.

Dentro del banco está la atracción por la que muchos vienen: Harry Potter and the Escape from Gringotts.

La fila serpentea por salones custodiados por duendes de mirada severa, cuyos ojos te siguen. Cuando abordas el vagón, ya no eres solo un visitante: eres parte de la historia.

El trayecto comienza como una montaña rusa, pero rápidamente se transforma en algo más sorprendente: una combinación de caídas, pantallas y escenas envolventes. En un momento desciendes hacia las bóvedas y, al siguiente, estás cara a cara con Lord Voldemort, cuya presencia enfría el aire. Luego llega el caos: hechizos que destellan, vías que se retuercen y la inconfundible sensación de que la huida será difícil.

Una amplia fachada anuncia la célebre estación King’s Cross de Londres y vives la emoción de atravesar el Andén 9¾ y desaparecer. Abordas el tren hacia Hogsmeade y revives parte del viaje que hizo el joven Potter.

Si sorprendente es Diagon Alley, alucinante es la réplica de Hogsmeade, con sus techos nevados y su misterioso castillo.

Ahora estás en Universal Islands of Adventure. El castillo de Hogwarts se eleva de forma espectacular como si fuera real: torres de piedra, torreones y agujas que se recortan contra el cielo de Florida. Está diseñado para transmitir una sensación de antigüedad, como si hubiera existido durante siglos, aunque fue construido hace pocos años como parte del parque.

De cerca, el castillo está lleno de detalles: gárgolas, tallas en piedra y senderos serpenteantes que te guían por sus terrenos. El ambiente cambia según la hora del día: brillante y majestuoso bajo el sol, y casi cinematográfico al atardecer, cuando la iluminación lo vuelve más misterioso.

En el interior del castillo es donde la experiencia se vuelve completamente inmersiva. Recorres pasillos, escaleras y aulas antes de abordar el carrito que te llevará arriba y abajo con la sensación de volar sobre los campos de Quidditch, los terrenos del castillo y criaturas mágicas.

Incluso si no tomas el desafiante recorrido, puedes disfrutar del encanto del castillo. Cuidado si padeces presión arterial alta o mareo por movimientos bruscos.

Vea el vídeo sobre Universal Studios y Orlando que hemos preparado.

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Beer Spa

Sí, leyó bien: Beer Spa ofrece una experiencia bastante diferente a un spa tradicional: combina relajación tipo balneario con el mundo de la cerveza artesanal.

El concepto principal es que entras a una suite privada tipo spa, no a un área compartida. Dentro tienes una tina grande de hidromasaje, una sauna infrarroja, zona de descanso (incluso una especie de cama de heno en algunos cuartos) y baño privado. Todo el espacio está diseñado para que te quedes solo o con tu grupo, sin interrupciones.

Lo más distintivo es el baño en cerveza, aunque sin alcohol: una mezcla de agua caliente con ingredientes de cerveza como lúpulo, malta y levadura, que supuestamente relajan los músculos y suavizan la piel.

Mientras te relajas, puedes disfrutar de cerveza artesanal local, vino y sangría servidos directamente en la habitación, lo que le da un ambiente más social y divertido que un spa típico.

Blue Man Group

Una de las nuevas atracciones en Orlando es el regreso del espectáculo Blue Man Group. Es una nueva versión de la icónica producción, presentada en el recientemente construido teatro de ICON Park, en International Drive.

La representación mantiene su estilo característico, pero se adapta al nuevo recinto: tres hombres pintados de azul combinan mímica, percusión en vivo, comedia, efectos visuales e interacción con el público.

En general, la producción conserva la esencia por la que Blue Man Group es conocido —música, humor, sorpresa y narración visual—, pero con nuevos instrumentos, elementos visuales más modernos y una puesta en escena más inmersiva.

Downtown Orlando

Mejor conocido por el conjunto de parques temáticos más visitado del mundo, el casco urbano de Orlando también puede ser un lugar vibrante.

Basta caminar por Church Street y Orange Avenue para notar que el centro urbano tiene potencial: edificios atractivos, bares, restaurantes y tiendas.

No obstante, la calma se apodera del lugar a diario. Un letrero anuncia la futura revitalización de la zona, especialmente Church Street, donde aún se conserva el edificio Old Orlando Railroad Depot, medio abandonado tras 135 años.

Hoy en día, con más de 50 locales, aunque muchos cerrados, el centro de Orlando podría convertirse en un área de gran actividad. Tal vez bastaría con facilitar el acceso de una pequeña parte de los visitantes que acuden a los parques temáticos para revitalizar la zona.

Gastronomía

La zona de parques temáticos en Orlando es un lugar vibrante de restaurantes para todos los gustos. Hay variedad de cocinas internacionales y algunos locales convierten la experiencia en parte del entretenimiento.

En la famosa avenida International Drive, el restaurante Tu Tu Tango ofrece gastronomía inmersiva con recetas internacionales y práctica de pintar pequeños cuadros.

Pruebe las croquetas de jamón serrano con queso de cabra, el hummus de frijoles negros y el tzatziki acompañado de pita recién hecha. También el Cuban Wrap, versión del sándwich cubano, pero sin el pan de flauta.

Entre los platos fuertes destaca la pizza Cajun de tamaño pequeño, con masa fina y crujiente. Además de pollo y quesos derretidos, suele incluir ingredientes inspirados en la cocina Cajun del sur de Estados Unidos, lo que le da un sabor especiado y ahumado.

En Mia’s Italian Kitchen encontrará un estilo cálido, familiar y casero. El concepto gira en torno a recetas tradicionales del sur de Italia. El ambiente es amplio y animado, con barra tipo bar y mesas, y un estilo elegante-casual con techos decorados con murales de inspiración renacentista.

Debe probar el famoso pan relleno de queso Pane al Formaggio: un pan rústico horneado que llega a la mesa caliente y aromático, relleno de mozzarella derretida, mantequilla de ajo asado, hierbas italianas y aceite de oliva.

En el menú destacan pastas, ensaladas y carnes como pollo parmesano o lasaña. También es conocida su pizza estilo siciliano, rectangular, con masa crujiente por fuera y suave por dentro.

Justo al lado de ICON Park encontramos el bar restaurante Ole Red, con mesas y una extensa barra, donde la música country suena en todo el local y se presentan artistas de música estadounidense.

Cómo llegar

Grandes aerolíneas ofrecen vuelos a Orlando desde Miami, otros aeropuertos importantes de EE. UU. e incluso Europa. También es posible conducir o viajar en tren desde Miami y otras ciudades.

Los trenes Brightline ofrecen un cómodo viaje a la estación de Orlando desde el centro de Miami varias veces al día.

Una vez en Orlando, puede alquilar un automóvil, tomar un taxi o utilizar Uber o Lyft.

Dónde alojarse

La zona de Orlando cuenta con una amplia oferta de hoteles, pensiones y apartamentos de alquiler para todos los presupuestos.

Nosotros nos alojamos en el Castle Hotel Autograph Collection, junto a International Drive, a pocos pasos de ICON Park y de los restaurantes mencionados.

El exterior del edificio está inspirado en un castillo con torrecillas. En el interior, la decoración mezcla elementos eclécticos con detalles ornamentales (luces llamativas, tonos púrpuras, texturas doradas y un estilo casi de fantasía europea).

Cuenta con gimnasio, restaurante y spa. Las habitaciones son cómodas y orientadas al descanso, con camas amplias, Wi-Fi incluido, cafetera y baños de mármol.

Consulte VisitOrlando.org para obtener información sobre alojamiento y más.