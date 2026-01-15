Orlando anuncia nuevas atracciones

Destino turístico de importantes parques temáticos, Orlando atrae cada año a millones de turistas en busca de entretenimiento familiar y se prepara para dar la bienvenida a aún más atracciones en 2026.

“El crecimiento continuo de Orlando es lo que nos distingue año tras año, con nuevas atracciones y más diversidad en parques temáticos, gastronomía, entretenimiento y compras que satisfacen a todo tipo de viajeros”, afirmó Casandra Matej, presidenta y directora ejecutiva de Visit Orlando.

“Con la reciente apertura del primer parque temático completamente nuevo en 25 años y una destacada lista de inauguraciones previstas para 2026, Orlando ha entrado en una nueva era de innovación, sentando las bases para experiencias emocionantes durante muchos años”, enfatizó.

En EPCOT, Frozen Ever After dará la bienvenida en febrero a figuras audio-animatrónicas recientemente actualizadas de Anna, Elsa y Kristoff. Este verano, podrá emprender un nuevo viaje inmersivo con Soarin’ Across America, una experiencia renovada que se presenta como parte de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos.

Durante el verano, Disney’s Hollywood Studios presenta dos nuevas atracciones en el área reimaginada de Walt Disney Studios, ¡entre ellas “Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live! ” , un espectáculo de alta energía con música y baile, y “The Magic of Disney Animation” , inspirado en Walt Disney Animation Studios y en el cortometraje ganador del Emmy Once Upon a Studio. El 22 de mayo, una nueva misión llega a Millennium Falcon: Smugglers Run en Star Wars: Galaxy’s Edge, con una aventura completamente nueva centrada en The Mandalorian and Grogu. Más adelante en el verano, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring the Muppets lleva a los visitantes a un estudio de grabación donde Electric Mayhem está creando nuevas canciones. El patio reimaginado cuenta con elementos de diseño psicodélico, incluido un renovado y gigante letrero de guitarra con guiños al icónico líder de la banda.

En Magic Kingdom Park, Big Thunder Mountain Railroad y Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin reabre en primavera tras diversas mejoras. La atracción de batalla espacial cuenta con vehículos rediseñados con estilo inspirado en Star Command, monitores de video a bordo para puntuación en tiempo real, nuevos blásters de mano y objetivos interactivos, mientras que Big Thunder Mountain reabrirá con nueva magia para que los fanáticos la descubran.

Level 99 debuta en Disney Springs, reemplazando la antigua NBA Experience, y transforma el espacio de dos niveles en un circuito interactivo de obstáculos para adultos, con más de 50 desafíos físicos y mentales, además de un bar y restaurante que ofrecerá pizza estilo Detroit y cerveza.

Universal Orlando Resort celebra el 25.º aniversario de la primera película de Harry Potter con ofertas especiales por tiempo limitado durante todo el año en The Wizarding World of Harry Potter. Entre los momentos destacados se encuentra la Butterbeer Season, del 1 de marzo al 31 de mayo, con delicias de edición limitada, nueva mercancía temática y otras sorpresas mágicas que celebran la icónica bebida del mundo mágico.

Los visitantes pueden seguir disfrutando de Universal Epic Universe, el parque temático más nuevo de Orlando, que cuenta con más de 50 atracciones distribuidas en cinco mundos inmersivos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe.

SEAQuest: Legends of the Deep, una atracción familiar única en su tipo, debuta en SeaWorld Orlando. Los visitantes podrán embarcarse en una aventura submarina oscura a través de distintos ecosistemas marinos para conocer historias inspiradoras del océano.

Galacticoaster despega en LEGOLAND Florida el 27 de febrero en la nueva área temática espacial del parque. Esta montaña rusa bajo techo invita a las familias a embarcarse en una aventura galáctica LEGO con una nave espacial personalizable y escenas cósmicas inmersivas como nunca antes se habían visto en el resort.

Sloth World, el primer y único Slotharium del mundo, abre en febrero en International Drive, ofreciendo experiencias guiadas en grupos pequeños dentro de un hábitat tipo selva tropical donde los perezosos se mueven libremente entre árboles frondosos, lianas y estructuras naturales para trepar.

Society Park, un complejo deportivo y de entretenimiento de 2.4 acres, abre en International Drive en abril. Apodado un “country club Gen Z”, contará con nueve canchas de pádel, una cancha de exhibición, dos canchas infantiles, tres canchas de pickleball, tienda profesional, spa y dos restaurantes.

Build-A-Bear Workshop inaugura una tienda insignia de varios niveles —la más grande del mundo— en ICON Park, ofreciendo experiencias clásicas de “hazlo tú mismo” junto con elementos interactivos y personalizados para todas las edades.

Museum of Ice Cream Orlando, conocido por sus coloridas exhibiciones, dulces únicos y su famosa piscina de chispas, debuta este año en Pointe Orlando, en International Drive.

Fraggle Rock: A Space-y Adventure, un espectáculo en vivo protagonizado por los queridos personajes Fraggles, ganadores del premio Emmy, junto con exploradores espaciales reales de la NASA, ya está abierto en el Kennedy Space Center Visitor Complex.

The Florida Mall dio la bienvenida a 11 nuevas marcas al mercado, entre ellas Glow or Go, un desafío de equipo inmersivo con zonas de juegos de alta energía; Pop Mart, la marca de coleccionables con sede en Pekín; además de Lindt, Steve Madden y más. A principios de 2026, abre Round1 Bowling and Arcade, un centro de entretenimiento multifacético de estilo japonés con boliche, juegos arcade exclusivos de Japón, máquinas de garra y más.

The Mall at Millenia recibe una serie de renovaciones, que incluyen un espacio ampliado de Christian Louboutin, una nueva tienda Versace, una galería Gucci renovada y aperturas de Lids, PacSun, Suitsupply y Vuori, además de una ubicación mejorada de Tommy Bahama, junto con cambios en el área gastronómica que dan la bienvenida a DalMoros Fresh Pasta to Go y recientes incorporaciones como Rosetta Bakery.

La United Football League presentó a Orlando Storm, el equipo deportivo profesional más nuevo de la ciudad. La nueva franquicia de la UFL jugará su temporada inaugural en el Inter&Co Stadium, hogar de los equipos profesionales masculino y femenino de fútbol de la ciudad.

Blue Man Group regresa a Orlando el 1 de mayo con una nueva sede construida a medida en ICON Park, que contará con la mezcla característica del espectáculo de arte, música en vivo, comedia, narrativa no verbal y participación del público.

Capone’s Dinner & Show abrió una nueva ubicación en Dezerland Park Orlando, con un escenario más grande, un restaurante ampliado y una historia actualizada.

Orlando Ballet presenta nuevas producciones en el Steinmetz Hall del Dr. Phillips Center for the Performing Arts, entre ellas Carmen, una interpretación de la producción hiperdramática del mismo creador de Casanova, del 12 al 15 de febrero; Balanchine, Godden, Gill, que incluirá un evento especial previo a la función “Meet the Artist” antes de presentaciones seleccionadas, del 26 al 29 de marzo; y The Great Gatsby, una interpretación de la gran novela estadounidense que narra la querida historia de amor trágico de F. Scott Fitzgerald ambientada en los glamorosos y vibrantes años 1920, del 30 de abril al 3 de mayo.

EVEN Hotel by IHG tiene prevista su apertura este año cerca de Epic Universe y del Orange County Convention Center. El hotel contará con 288 habitaciones, 4,000 pies cuadrados de espacio para reuniones y comodidades como piscina al aire libre, estudio de fitness y opciones de gastronomía saludable.

