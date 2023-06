Demi Lovato dice que ya no usará pronombres neutros

“Cerca de año y medio he estado sanando y reflexionando, y estas labores me han hecho darme cuenta de una revelación, me identifico como no binario, con ello quiero decir que oficialmente cambiaré mis pronombres a elle / elles”, dijo entonces la actriz y cantante .

Sin embargo, Lovato confirmó que la decisión de regresar a los pronombres tradicionales se debió a un agotamiento de tener que explicar constantemente el por qué usaba los binarios.

“Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres (neutros). Fue absolutamente agotador. Y ésa es una de las razones que me han llevado a sentirme también cómoda con el pronombre femenino. Simplemente, me cansé”, comentó.

Sin embargo, Demi destacó que es justamente esa la razón por la que el activismo debe continuar, pues aún queda un camino grande por recorrer respecto a los derechos de los miembros de la comunidad LGBTQ+.

“Pero, por eso mismo, sé que es importante seguir divulgando”.

Igualmente, resaltó que es inminente que se escuchen las necesidades de la comunidad, pues ha sido testigo de las incómodas e injusta situaciones a las que son sometidos. “Tengo que acceder al baño de mujeres, aunque no me identifique al completo con ello. Me sentiría más cómoda en un baño sin género”, expresó.

“También sucede al rellenar formularios, como documentos gubernamentales o cualquier otro donde tengas que especificar tu género. Sólo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí. Me veo condicionada a elegir mujer, porque no hay más. Creo que esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones”, agregó.

La exestrella Disney señaló que tras años reflexionando sobre sus experiencias, actualmente se siente cómoda con quién es y con las personas que la rodean, aseverando que agradece ser para muchos un apoyo e inspiración.

“Valdrá la pena mientras haya personas que me digan que soy una inspiración para ellas o que les he ayudado a aprender más sobre sí mismas y a sentirse más cómodas en su piel. Eso es lo más significativo para mí”, sentenció.

“El espacio seguro que he creado en la industria es una prueba del espacio seguro que también he creado en mi vida. Y creo que no importa en qué sector estés, tienes que estar a gusto para evolucionar. He pasado años seleccionando a las personas adecuadas y finalmente he encontrado a mi tribu”.

