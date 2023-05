Demi Lovato habla de su lucha contra el trastorno bipolar

“Siento que tengo el control ahora, cuando toda mi vida no tuve el control”, dijo Lovato en Los Ángeles, según reseñó la revista People.

La exestrella Disney recordó que por mucho tiempo no entendía qué le pasaba ni porqué reaccionaba de una manera específica, y fue después de recibir el diagnóstico que entendió sus emociones.

“Recuerdo tener 15 años y estar en un autobús de gira, y ver a los fans seguir mi autobús con carteles y tratando de saludarme por la ventana. Y todo lo que yo podía hacer era sentarme y llorar. Y recuerdo estar en la parte trasera de mi autobús de gira mirando a mis fans y llorar pensando: ‘¿Por qué soy tan infeliz?’”, agregó.

Lovato recordó que fue un alivio para ella conocer lo que realmente padecía, algo que supo cuando recibió tratamiento por anorexia y bulimia. “Pasé tantos años luchando y no sabía por qué lidiaba de cierta manera con la depresión en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía ante mí un mundo lleno de oportunidades”.

Aprovechó la oportunidad para hablar de cómo las redes sociales pueden incidir en sus emociones, por lo que es importante ignorar comentarios positivos o negativos. “Si veo algo negativo, va a herir mis sentimientos, y si veo algo positivo, va a alimentar esa validación externa que he luchado tanto por no necesitar, y eso se remonta a mis días de estrella infantil que necesitaba validación externa. Entonces, no miro los comentarios porque van a lastimarme o estimular eso”, dijo.

No obstante, advirtió que aún hay días en los que la ansiedad la supera y habló sobre su identidad de género. “Soy una persona muy fluida. Mi identidad de género a veces también es fluida. Me identifico más como femenina en ciertos días, y otros me identifico más como no binaria”.

Aseguró que a diario aprende cosas nuevas de sí misma porque el descubrimiento es constante.

“Estoy aprendiendo más sobre mí todos los días. Esa mentalidad de establecer límites y luego dar un paso atrás y darme cuenta de que, ‘No, esto es realmente lo que quiero’, es un viaje que animo a todos a realizar”.

FUENTE: REDACCIÓN