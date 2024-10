Demócratas recurren al poder de las celebridades para las elecciones

Los demócratas han disfrutado por mucho tiempo de una ventaja con las celebridades y la han utilizado para cerrar campañas presidenciales cuando la atención y la energía son críticas. Esa ventaja ha crecido durante el ascenso de Trump, un período que vio a numerosas celebridades, incluso estrellas apolíticas, romper su silencio y hablar en contra del líder republicano. La ventaja a menudo significa eventos llamativos y apasionados en los últimos días de una carrera, pero la historia, en particular la campaña de Hillary Clinton en 2016, destaca cómo la energía en esos eventos a veces puede ocultar problemas más amplios con un candidato.

Semanas antes de la elección, el 20 de octubre, Harris recibió ayuda de la leyenda de la música Stevie Wonder en Jonesboro, Georgia, quien animó a los feligreses con una interpretación de Redemption Song, de Bob Marley. Días después, en Atlanta, Harris y el expresidente Barack Obama encabezaron un mitin que contó con una actuación de Springsteen y discursos del famoso cineasta Spike Lee y el actor Samuel L. Jackson. La campaña continuó al día siguiente con un mitin en Texas que incluyó una actuación de Willie Nelson y un discurso de Beyoncé.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, también se ha beneficiado del impulso de las celebridades. El cantautor James Taylor actuó en eventos con el gobernador en Carolina del Norte a principios de mes. Y Walz, junto con Harris, habló en un evento en Michigan el lunes que incluyó un conjunto de cinco canciones de la cantautora Maggie Rogers.

“Vengo por Harris”, dijo Ashley Oberheide, una residente del vecindario que asistió al mitin al aire libre de Harris en Burns Park de Ann Arbor. “Me encanta que los actos musicales la apoyen, pero siempre estoy aquí por Harris”. Ella llamó a Rogers un beneficio adicional.

Audrey Hudson, una estudiante de enfermería de la Universidad de Michigan que votó por primera vez días antes del mitin, describió su asistencia como hacer un deber cívico combinado con ver a una artista que ama.

“Estoy aquí para apoyar a Kamala y a Walz también, pero Maggie Rogers, he amado su música desde que estaba en la escuela secundaria. Ha tenido un gran impacto en mí”, dijo Hudson, quien agregó que cree que artistas como Rogers se pueden sentir más cercanos a los votantes jóvenes y pueden influir en cómo votan.

Maggie Rogers-ap.jpg Maggie Rogers actúa en un evento de campaña para la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en Burns Park el 28 de octubre de 2024 en Ann Arbor, Michigan. AP/Carlos Osorio

Rachel Lieberman, residente de Ann Arbor de 29 años, compartió que el mitin en su ciudad natal fue su tercer evento de Harris y que Rogers fue la cereza del pastel, que cree ayudará a movilizar el voto juvenil.

“Creo que todo es parte de movilizar a las generaciones más jóvenes para votar”, dijo Lieberman.

Harris y los demócratas no solo se apoyan en actuaciones en eventos. Después de que Tony Hinchcliffe, un comediante que habló en el mitin de Trump en Madison Square Garden el domingo, llamara a Puerto Rico una isla flotante de basura en medio del océano, la campaña de los demócratas recibió apoyo público de Bad Bunny, Jennifer López y Ricky Martin, tres superestrellas puertorriqueñas. Entre los tres suman más de 300 millones de seguidores en diferentes plataformas de redes sociales.

Muchos de los eventos son parte de la serie de conciertos When We Vote We Win (Cuando Votamos Ganamos) de Harris que tiene como objetivo impulsar a los seguidores a votar anticipadamente en estados clave. El actor Arnold Schwarzenegger, exgobernador republicano del estado natal de Harris, California, anunció en redes sociales el miércoles que votará por Harris. Se espera que tenga más simpatizantes de alto perfil en los próximos días.

La campaña de 2020 fue una excepción en cuanto a celebridades. Debido a la pandemia de coronavirus, los grandes eventos de campaña eran poco comunes, especialmente en el lado demócrata. Las celebridades aparecieron en videos de redes sociales para el entonces exvicepresidente Joe Biden, quien luego derrotó a Trump.

FUENTE: AP