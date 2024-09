Residente reflexiona sobre polémica entre Maná y Nicky Jam por diferencias políticas

El viernes 13 de septiembre, el intérprete colombo-estadounidense participó en un mitin de la campaña electoral de Trump en Las Vegas, y posteriormente compartió en redes sociales una fotografía con el expresidente; quien parecía no conocer al reggeatonero pues al presentarlo se refirió a él como mujer.

“La superestrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es caliente. ¿Dónde está Nicky?”, dijo Trump.

Posteriormente, Maná emitió un comunicado en el que aseveró que retiraría la colaboración con Jam porque no se vincula con racistas.

"Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente”, escribió la banda en Instagram.

Donald Trump y Nicky Jam El expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, a la izquierda, saluda a Nicky Jam durante un evento de campaña en el World Market Center, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Las Vegas. AP/John Locher

En medio de la polémica, Residente dijo que no considera que se trate de que el artista que respalda a Trump sea racista, y confía en que por el contrario son víctimas de la desinformación.

"Es complejo, no creo que sea un acto de racismo, como dijo Maná, sino más bien de desinformación, si ellos tuvieran la información de todo lo que ha hecho Donald Trump en Puerto Rico, no creo que ellos estarían haciendo eso y lo digo con respeto", dijo durante una entrevista que concedió al programa Al punto de Univisión.

René Pérez Joglar, nombre de pila del cantautor, señaló que es natural que las personas tengan diferentes posturas políticas; pero enfatizó que el trato que el expresidente ha tenido con algunas figuras que le han brindado su apoyo ha sido descortés.

“Respeto, porque entiendo que todo el mundo tiene su posición en la política y sus maneras de ver las cosas, creo que falta información, y a mí me molestó cuando vi como los trató, hasta a Nicky que lo confundió con una mujer y ni siquiera se disculpó públicamente, a mí me molesta ese trato que tuvo con ellos”, comentó.

Maná mantiene su postura

En una entrevista que Fher Olvera concedió a Al punto, insistió en que la banda mantiene su decisión pues la reciente postura de su colega la sienten como una falta de respeto hacia la comunidad latina.

"Hicimos esto por los apoyos de él son de ahorita, y la verdad nos da una vergüenza y nunca calculas que esto pueda pasar con algún cantante. Además, sentimos una falta de respeto ante todos los latinos, e incluyendo a los puertorriqueños, y ahorita siendo candidato les aventó rollos de papel. Es una falta de respeto, nunca había visto que un presidente hiciera eso con un pueblo", expuso.

Olvera también acusó al reggaetonero de querer sacar provecho de la promoción que podría brindarle el candidato republicano, pero señaló que: "el tiro le salió por la culata".

Sobre cómo las preferencias políticas pueden afectar la imagen de un artista, el líder de la banda señaló que cada persona debe hacerse responsable de sus acciones.

"Si tú apoyas a un candidato que es racista, pues te pone en una posición medio cuestionable".

También señaló que en 2020, cuando la banda invitó a sus seguidores a salir a votar por un candidato no violento, no se refería al Partido Demócrata sino a una persona cuyos valores estaban vinculados a la empatía de los ciudadanos. "Lo que nosotros hicimos fue apoyar a un candidato que es humanista, no a los demócratas, un presidente que se preocupa para que la gente tenga buenas condiciones de vida, salud, buenos pagos de salario, mejores puestos de trabajo".

Por último, rechazó que Nicky Jam le haya dicho a Trump que de dónde el viene no se conoce al presidente.

"El habla de los latinos como un subgénero de humanos, que de donde tú vienes no puedes conocer a alguien blanco, me parece que estás poniendo en un punto muy bajo, uno no se puede subestimar como latino".