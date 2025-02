Denuncian que influencer Marianne Gonzaga ha agredido a otras mujeres

"En Hermanas Aliadas A.C., como feministas conscientes y responsables, no apoyamos ni protegemos a agresores y agresoras bajo ninguna circunstancia y sin importar el género. Lamentablemente, Valentina no es la única víctima de Marianne "N". Esta persona ha cometido actos de violencia repetidos contra otras mujeres, demostrando un patrón de agresión que no puede ser ignorado. A tan corta edad, se ha revelado como una potencial agresora, capaz de infligir daños significativos a sus víctimas", inicia el escrito.

La red denunció que la influencer de 17 años, que se convirtió en madre en 2024, ha amenazado a otras mujeres y enfatizó que dentro de las agresiones que ha cometido también se encuentra el delito de pornografía infantil.

"Exigimos con urgencia a las autoridades que tomen acciones inmediatas para hacer justicia, no solo para Valentina, sino para todas las víctimas que han sufrido agresiones y violencia por parte de Marianne "N". Es indispensable que se garantice una respuesta efectiva y pronta ante esta grave situación", reiteran.

Asimismo, la asociación invita a aquellas personas que hayan sido víctimas de la influencer denunciar sus experiencias.

"Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Si has sido víctima de Marianne "N", denuncia. #Justicia ParaVale y para todas las víctimas de violencia", concluye el texto.

Estado de Valentina Giralbert

La modelo de 18 años, quien fue atacada el 5 de febrero en el Parque Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, continúa en estado crítico en terapia intensiva, intubada y en coma inducido.

"El ataque dejó a Valentina Gilabert con heridas severas en el cuello, el tórax, pulmón y la mano izquierda. Las lesiones en la mano fueron particularmente graves, al punto de que existió el riesgo de que la víctima pudiera perderla", reseñó Infobae.

El abogado Ayrton Marín, defensor de la víctima, aseguró que si bien el ataque del 5 de febrero fue sorpresivo, la influencer Marianne Gonzaga ya había enviado amenazas a Giralbert.

“En esta ocasión sí fue un tema de sorpresa este ataque, pero también existe un tema de amenazas previas de otro tipo".

Por su parte, Armando de la Garza, tío de Valentina, dijo al programa mexicano Ventaneando que había al menos tres testigos del hecho, pero ninguno intervino para evitar la tragedia.

“Habían tres personas más, lo peor fue que ninguno intervino. O sea la niña de repente se le fue encima y le metió 14 apuñaladas con dos cuchillos”.

No obstante, fueron estos quienes llamaron a emergencias y ayudaron a la joven para que no perdiera la vida en el lugar.

“Ayudaron a contener la sangre del cuello, que es lo que le salía y las heridas. Rápidamente le llamaron a emergencias y se atendió de manera inmediata, sino hubiera sido por eso, que contuvieron la sangre, a lo mejor estaría contando otra historia”.

Condena

La familia de Valentina Giralbert solicita que se reclasifique el delito de lesiones calificadas a feminicidio en grado de tentativa.

La pena que podría enfrentar Gonzaga está regulada por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de México, la cual establece que los jóvenes de entre 12 y 18 años serán juzgados bajo un sistema especializado, el cual se enfoca en su reintegración social y desarrollo personal.

En caso de que un adolescente de entre 14 y 18 años cometa un homicidio, violación o secuestro, la pena máxima es de cinco años.