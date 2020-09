Descemer Bueno: "Despiértate Cuba que la Revolución adora el dólar"

Con fragmentos como “quien se quedó critica al que se fue y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si yo me quedo o si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa", el cantautor residente en Miami también se refiere al exilio cada vez más creciente de los cubanos.

Descemer incluyó más versos escritos por él como “"Hablaban siempre del gobierno, pero bajito para que nadie lo oyera, porque temían que el infierno vendría subiendo por las escaleras" o “Despiértate Cuba, despiértate ya que el tiempo pasa y no veo la hora ya de respirar la libertad".

En algunos de los comentarios en Facebook (tenía cerca de 300) le agradecen el tema “Bendiciones hermano, gracias por motivar más artistas a desenmascarar ese régimen represor”, a lo que Descemer contesta con un “ojalá, pero cada cual tiene su espacio”.

Luego sigue explicando que él le dará prioridad a lo urgente que es “terminar con el régimen” al decir que “por mi parte sí, pero las personas enfrentan el miedo como última instancia”.

En los últimos meses, el cantautor cubano ha despertado en las redes sociales y ha sido más agresivo en cuanto al tema político, un asunto que antes no tocaba y ahora le muestra total interés.