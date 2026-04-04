domingo 5  de  abril 2026
CELEBRIDADES

Surgen presuntos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Los detalles del vestido siguen sin ser revelados, pero se especula que la intérprete de Lover ya seleccionó un modelo y se está confeccionando

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Poco o nada se sabe sobre los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Lo que sí es seguro es que la unión entre la superestrella del pop y el tight end de los Kansas City Chiefs es una de las más esperadas del 2026. Y recientemente US Weekly compartió supuestos detalles sobre la celebración.

Según informó el portal, una fuente cercana a la pareja asegura que la boda se llevará a cabo el 13 de julio en Rhode Island. Otro informante también destacó que la celebración se dividirá en dos: una en la mansión de la cantante y otra en un resort costeño cerca a la zona llamado Ocean House.

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La decisión de celebrar la boda en julio responde a que los famosos desean unir sus vidas en matrimonio antes de que inicie la temporada de la NFL y previo a que la agenda de Kelce se intensifique con las concentraciones del campamento de entrenamiento.

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Celebración

Sobre los invitados, se especula que los novios tienen una lista de 150 personas entre las que destacan celebridades como Emma Stone, Gigi Hadid, Selena Gomez y Zoe Kravitz, y figuras del deporte como Patrick Mahomes y su hermano mayor Jason Kelce.

“Han estado dudando entre invitar a todo el mundo y celebrar una boda íntima y privada. Por ahora, han optado por algo más sencillo. Ya no será una gran fiesta”, dijo una de las fuentes.

Sobre la luna de miel, los informantes señalan que la pareja está considerando escaparse unos días por el Caribe.

Los detalles del vestido siguen sin ser revelados, pero se especula que la intérprete de Lover ya seleccionó un modelo y se está confeccionando.

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